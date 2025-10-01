دولت ایالات متحده آمریکا پس از عدم توافق نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید، از روز چهارشنبه ۹ مهر وارد دوره تعطیلی شد.

با تعطیل شدن دولت ایالات متحده چه اتفاقی می‌افتد و پیامدهای آن برای این کشور چیست؟

براساس قانون، از آن‌جا که وقفه در تأمین مالی رخ داده، سازمان‌های دولتی باید کارکنان «غیرمستثنای» خود را به مرخصی اجباری بدون حقوق بفرستند. کارکنان مستثنا، شامل کسانی که برای حفاظت از جان و مال فعالیت می‌کنند، بر سر کار می‌مانند اما تا پس از پایان تعطیلی حقوقی دریافت نمی‌کنند.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید این روند را با ارسال دستورالعمل‌هایی به سازمان‌ها آغاز می‌کند مبنی بر این‌که وقفه در اعتبارات رخ داده و باید فعالیت‌های تعطیلی منظم را شروع کنند

براساس برآورد دفتر بودجه کنگره ایالات متحده، حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال ممکن است هر روزِ تعطیلی به مرخصی اجباری فرستاده شوند و هزینۀ روزانۀ مجموع حقوق و مزایای آن‌ها حدود ۴۰۰ میلیون دلار است.

کدام فعالیت‌های دولتی در جریان تعطیلی ادامه می‌یابد؟

در واقع بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها ادامه می‌یابد. بازرسان اف‌بی‌آی، افسران سیا، مأموران کنترل ترافیک هوایی و مأمورانی که در ایست‌های بازرسی فرودگاه‌ها فعالیت می‌کنند، به کار خود ادامه می‌دهند. اعضای نیروهای مسلح نیز همین‌طور.

برنامه‌هایی که بر هزینه‌های الزامی تکیه دارند، معمولاً در طول تعطیلی ادامه می‌یابند. پرداخت‌های تأمین اجتماعی همچنان انجام می‌شود. سالمندانی که به پوشش بیمه «مدیکر» متکی‌اند، همچنان می‌توانند به پزشکان خود مراجعه کنند و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌توانند هزینه‌های خود را بازپرداخت بگیرند.

خدمات درمانی کهنه‌سربازان نیز در تعطیلی ادامه می‌یابد. مراکز درمانی و درمانگاه‌های سرپایی وزارت امور کهنه‌سربازان باز خواهند بود و مزایای کهنه‌سربازان همچنان رسیدگی و پرداخت می‌شود.

آیا کارکنان فدرالِ مرخصی‌رفته حقوق می‌گیرند؟

بله. در سال ۲۰۱۹، کنگره قانونی را تصویب کرد که الزام پرداخت معوقه به کارکنان مرخصی‌رفته پس از ازسرگیری فعالیت‌ها را در قانون تثبیت می‌کند.

با این‌که آن‌ها در نهایت حقوق می‌گیرند، کارکنان مرخصی‌رفته و آن‌هایی که بر سر کار می‌مانند، ممکن است بسته به مدت تعطیلی، یک یا چند فیش حقوقی منظم خود را از دست بدهند که برای بسیاری از خانواده‌ها فشار مالی ایجاد می‌کند.

اعضای نیروهای مسلح نیز پس از ازسرگیری تأمین مالی فدرال، معوقه هر فیش حقوقیِ از‌دست‌رفته را دریافت خواهند کرد.

چه چیزهایی در تعطیلی بسته می‌شود؟

دولت‌ها در آمریکا تا حدی اختیار دارند که انتخاب کنند کدام خدمات را در تعطیلی متوقف و کدام را حفظ کنند.

دولت اول ترامپ تلاش کرد تأثیر آن‌چه را به طولانی‌ترین تعطیلی جزئی دولت در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تبدیل شد، کاهش دهد. اما ترامپ روز سه‌شنبه تهدید کرد که ممکن است درد ناشی از تعطیلی را افزایش دهد.

ترامپ در مورد دموکرات‌ها گفت: «ما می‌توانیم در طول تعطیلی کارهایی انجام دهیم که غیرقابل‌برگشت است، که برای آن‌ها بد است و توسط آن‌ها قابل خنثی‌سازی نیست. مثل کنار گذاشتن شمار زیادی از افراد، قطع چیزهایی که آن‌ها دوست دارند، قطع برنامه‌هایی که دوست دارند.»

هر آژانس فدرال برنامه تعطیلی خود را تدوین می‌کند. این برنامه‌ها مشخص می‌کنند کدام کارکنان در طول تعطیلی بر سر کار می‌مانند و کدام‌یک مرخصی اجباری می‌گیرند.

در عین حال، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید تهدید به اخراج گسترده کارکنان فدرال در تعطیلی کرده است. در یادداشتی از سوی این دفتر آمده برنامه‌هایی که از طریق «لایحه عظیم» تابستان امسالِ ترامپ تأمین مالی نشده‌اند، بیشترین بار تعطیلی را به دوش خواهند کشید.

این یادداشت می‌گوید آژانس‌ها باید صدور «اعلان کاهش نیرو» را برای آن دسته از برنامه‌هایی مدنظر قرار دهند که بودجه‌شان به پایان می‌رسد، منابع جایگزین تأمین مالی ندارند و با «اولویت‌های رئیس‌جمهور» هم‌خوان نیستند.

این اقدامی بسیار تهاجمی‌تر از تعطیلی‌های قبلی خواهد بود. «کاهش نیرو» نه‌تنها باعث اخراج کارکنان می‌شود بلکه پست‌های آن‌ها را هم حذف می‌کند که این خود موجب آشفتگی عظیم دیگری در نیروی کار فدرالی می‌شود که پیش‌تر نیز با دورهای عمده‌ای از کاهش‌ها به‌دلیل تلاش‌های «وزارت کارایی دولت» و دیگر بخش‌های دولت جمهوری‌خواه ترامپ مواجه بوده است.

تأثیر بر اقتصاد

فیلیپ سواگل، مدیر دفتر بودجه کنگره، گفته است یک دوره تعطیلی کوتاه تأثیر بزرگی بر اقتصاد ندارد، به‌ویژه از آن‌جا که طبق قانون به کارکنان فدرال معوقه پرداخت می‌شود. اما «اگر تعطیلی ادامه یابد، آن‌گاه می‌تواند باعث ایجاد عدم‌قطعیت‌هایی دربارۀ نقش دولت در جامعۀ ما و تأثیر مالی بر همۀ برنامه‌هایی شود که دولت تأمین مالی می‌کند.»

او افزود: «تأثیر فوری نیست، اما در طول زمان، تعطیلی تأثیر منفی بر اقتصاد دارد.»

به گفته «پژوهش گلدمن ساکس»، بازارها به تعطیلی‌های گذشته واکنش شدیدی نشان نداده‌اند. در پایان سه تعطیلی طولانی از اوایل دهه ۱۹۹۰، بازارهای سهام پس از افت اولیه، یا ثابت ماندند یا رشد کردند.

الک فیلیپس، اقتصاددان سیاسی ارشد آمریکا در گلدمن ساکس می‌نویسد: یک تعطیلی سراسری دولت مستقیماً رشد را به ازای هر هفته حدود ۰.۱۵ واحد درصد کاهش می‌دهد — یا با احتساب اثرات بخش خصوصی، حدود ۰.۲ واحد درصد در هفته — و رشد در فصل پس از بازگشایی به همان میزان تجمعی افزایش خواهد یافت.