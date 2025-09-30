ایالات متحده در آستانه تعطیلی دولت فدرال قرار گرفته است. مهلت تأمین مالی نهادهای دولتی سهشنبهشب، هشتم مهر، به پایان میرسد و دو حزب اصلی آمریکا همچنان بر مواضع متقابل خود پافشاری میکنند.
نشست اضطراری روز دوشنبه در کاخ سفید میان رهبران کنگره به نتیجهای نرسید. چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، گفت که «اختلافات گسترده» همچنان باقی است.
او تأکید کرد که اگر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با بخشی از خواستههای دموکراتها در زمینه بیمۀ درمانی و جلوگیری از کاهش بودجه موافقت کند، میتوان از تعطیلی دولت جلوگیری کرد.
در صورتی که توافقی تا پایان شب به دست نیاید، بخشهای غیرضروری دولت تعطیل خواهند شد، صدها هزار کارمند دولتی بدون حقوق خواهند ماند و پرداخت بسیاری از کمکهای اجتماعی مختل میشود.
دولت ترامپ هفته گذشته دستور آمادهسازی برای تعدیل نیروها را نیز صادر کرده بود؛ اقدامی که فراتر از مرخصی اجباری موقت در تعطیلیهای قبلی است و میتواند فشار مضاعفی بر کارکنان بگذارد.
جمهوریخواهان پیشنهاد کردهاند که بودجه کنونی تا اواخر نوامبر تمدید شود تا زمان بیشتری برای مذاکره فراهم آید.
در مقابل، دموکراتها خواستار بازگرداندن صدها میلیارد دلار بودجه خدمات درمانی، بهویژه برای بیمه «اوباماکر» هستند که دولت ترامپ قصد حذف آن را دارد.
رهبران جمهوریخواه، از جمله جان تون، این موضعگیری دموکراتها را «گروگانگیری» خواندهاند.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، نیز دموکراتها را متهم کرده که با «طرح مسائل بیارتباط»، مانع تصویب لایحه تمدید بودجه شدهاند.
در همین حال، معاون رئیسجمهور، جیدی ونس، دموکراتها را متهم کرد که با درخواستهای مالی خود «تفنگی را به سمت مردم آمریکا گرفتهاند».
تعطیلی دولت فدرال در آمریکا بهشدت نامحبوب است و معمولاً هر دو حزب تلاش میکنند از آن جلوگیری کنند، در حالی که یکدیگر را مسئول این بحران معرفی میکنند.
با این حال، بنبست سیاسی میان کاخ سفید و کنگره بار دیگر واشینگتن را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است.