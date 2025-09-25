دولت دونالد ترامپ در رویارویی با دموکرات‌های سنا بر سر تعطیلی قریب‌الوقوع بخشی از دولت، تهدید کرد که در صورت اتمام بودجه در سه‌شنبه آینده، کارمندان برخی از آژانس‌های فدرال را به‌طور دائم اخراج خواهد کرد.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید که نقش کلیدی در کارزار رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش شدید حجم دولت فدرال ایفا کرده است، اواخر روز چهارشنبه دوم مهر از سازمان‌ها خواست تا برنامه‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌هایی را که در صورت عدم تصویب قانون توسط کنگره برای باز نگه داشتن دولت فدرال، بودجه اختیاری آن‌ها از اول اکتبر قطع می‌شود، شناسایی کنند.

دفتر مدیریت و بودجه در این یادداشت که کاخ سفید در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، اعلام کرد: «برنامه‌هایی که از بودجه اجباری بهره‌مند نشده‌اند، بیشترین آسیب را از تعطیلی خواهند دید».

در این یادداشت به سازمان‌ها گفته شده که طرح‌های پیشنهادی‌شان برای کاهش نیرو را به دفتر مدیریت و بودجه ارائه دهند و در صورت تعطیلی نهایی، به کارمندان خود اطلاع دهند.

این یادداشت، طرح تعطیلی دولت را که مقام‌های دولتی تاکنون در مورد آن سکوت کرده بودند، فاش می کند.

دولت فدرال در آستانهٔ پانزدهمین تعطیلی جزئی خود از سال ۱۹۸۱ است، زیرا قانونگذاران نتوانسته‌اند بر سر طرحی برای تصویب حدود یک چهارم از بودجه هفت تریلیون دلاری ایالات متحده به توافق برسند.

مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است روز ۱۹ سپتامبر لایحه‌ای موقت برای تأمین بودجه دولت تا ۲۱ نوامبر تصویب کرد. دموکرات‌های سنا آن را رد کردند و خواستار آن شدند که هرگونه قانونی، کاهش‌های اخیر در برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی را لغو کند.

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، در پاسخ به بیانیهٔ دفتر مدیریت و بودجه گفت: «این تلاشی برای ارعاب است. دونالد ترامپ از روز اول کارمندان فدرال را اخراج می‌کرد، نه برای حکومت کردن، بلکه برای ترساندن».

دولت ترامپ از زمان تصدی مقام ریاست‌جمهوری در ماه ژانویه، کارزاری را برای کاهش شمار کارکنان غیرنظامی دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری فدرال آغاز کرد.

اسکات کوپور، مدیر دفتر مدیریت پرسنل، در ماه اوت به رویترز گفت که تقریباً ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال تا پایان سال ۲۰۲۵ شغل خود را ترک خواهند کرد.

حدود ۱۵۴ هزار نفر از این کارمندان، بازخرید را پذیرفته‌اند و قرار است در ۳۰ سپتامبر، آخرین روز سال مالی دولت، بقیه حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند.