لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ تهران ۰۹:۰۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

حذف صفر از پول ایران؛ «بی تأثیر بر شاخص‌های کلان، مثبت برای خوانش و ایمنی پول»

حذف صفر از پول ایران؛ «بی تأثیر بر شاخص‌های کلان، مثبت برای خوانش و ایمنی پول»
Embed
حذف صفر از پول ایران؛ «بی تأثیر بر شاخص‌های کلان، مثبت برای خوانش و ایمنی پول»

No media source currently available

0:00 0:05:09 0:00
لینک مستقیم

مجلس شورای اسلامی حذف صفر از پول ملی ایران را تصویب کرد. موضوعی که طرح آن به سال‌های ۹۸ و ۹۹ می رسد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و در دولت سیزدهم چندان طرف توجه قرار نگرفت، تا این‌که دولت چهاردهم عزمش را برای انجام آن جزم کرد. هر چند از مدتی پیشتر چهار صفر بر روی اسکناس‌های جدید کم‌رنگ شده بودند. جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، به این موضوع پرداخته است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG