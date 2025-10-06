مجلس شورای اسلامی حذف صفر از پول ملی ایران را تصویب کرد. موضوعی که طرح آن به سال‌های ۹۸ و ۹۹ می رسد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و در دولت سیزدهم چندان طرف توجه قرار نگرفت، تا این‌که دولت چهاردهم عزمش را برای انجام آن جزم کرد. هر چند از مدتی پیشتر چهار صفر بر روی اسکناس‌های جدید کم‌رنگ شده بودند. جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، به این موضوع پرداخته است.