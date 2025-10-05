حاکمیت و سقف کوتاهی که برای فوتبال ایران ترسیم کرده است

ضعف فوتبال ایران در نتیجه گیری، صدای بسیاری از فوتبال‌دوستان را درآورده است. در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر تنها شش گل از خط دروازه‌ها عبور کرد و در هفته ششم این عدد به ۱۱ گل رسید. استقلال تهران، سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در مصاف با رقبای آسیایی خود هم نتوانسته‌اند نتایج قابل قبولی به دست بیاورند. با وجود حضور مربیان و بازیکنان خارجی در لیگ برتر فوتبال ایران و نتایج ضعیف و بازی‌های نه چندان جذاب، چه چشم‌اندازی را می توان برای فوتبال ملی ایران در آینه رقابت‌های باشگاهی دید. محمد حیرانی، ورزشی‌نویس و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران، که هم‌اکنون در فرانکفورت به سر می‌برد، به این موضوع پرداخته است.