سقوط مادورو؛ «سرنوشت مشترک» رهبرانی که صدای مردم را نمیشنوند
اقدام نظامیِ ناگهانی ایالات متحده در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، درست یک روز پس از پیام حمایت دونالد ترامپ از اعتراضات مردمی در ایران، موجی از واکنشها را در فضای مجازی به راه انداخته است؛ کاربران ایرانی با اشاره به اتحاد استراتژیک تهران و کاراکاس و همزمانی سقوط مادورو با سخنانِ علی خامنهای در هفتمین روز اعتراضات، این رویداد را هشداری معنادار برای رهبران سرکوبگر توصیف کردهاند. در همین زمینه، ارزیابی مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی در آمریکا را درباره همزمانیِ این تحولات در ونزوئلا و ایران پرسیدهایم.