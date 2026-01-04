لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۰:۲۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

سقوط مادورو؛ «سرنوشت مشترک» رهبرانی که صدای مردم را نمی‌شنوند

مادورو در میان مأموران مبارزه با مواد مخدر در آمریکا
Embed
سقوط مادورو؛ «سرنوشت مشترک» رهبرانی که صدای مردم را نمی‌شنوند

No media source currently available

0:00 0:06:35 0:00
لینک مستقیم

اقدام نظامیِ ناگهانی ایالات متحده در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، درست یک روز پس از پیام حمایت دونالد ترامپ از اعتراضات مردمی در ایران، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی به راه انداخته است؛ کاربران ایرانی با اشاره به اتحاد استراتژیک تهران و کاراکاس و همزمانی سقوط مادورو با سخنانِ علی خامنه‌ای در هفتمین روز اعتراضات، این رویداد را هشداری معنادار برای رهبران سرکوبگر توصیف کرده‌اند. در همین زمینه، ارزیابی مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی در آمریکا را درباره همزمانیِ این تحولات در ونزوئلا و ایران پرسیده‌ایم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG