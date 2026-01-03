لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۴۴

پدیدارشناسی «گفتمان آرامش در تنگنا» در جمهوری اسلامی؛ گفت‌وگو با آرش هنرور شجاعی

پدیدارشناسی «گفتمان آرامش در تنگنا» در جمهوری اسلامی؛ گفت‌وگو با آرش هنرور شجاعی
پدیدارشناسی «گفتمان آرامش در تنگنا» در جمهوری اسلامی؛ گفت‌وگو با آرش هنرور شجاعی

همزمان با گسترش اعتراض‌ها به شهر قم که پایگاه روحانیت شیعه به حساب می‌آید و سردادن شعارهایی علیه روحانیون، نهاد ولایت فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای در صحبت‌هایی تلاش کرد میان معترضان به وضعیت اقتصادی و آنچه او اغتشاشگر نامید تفکیک قایل شود. آقای خامنه‌ای در گفت‌وگو با طیف اول را باز گذاشت اما چراغ سبز برخورد با گروه دوم را داد. آرش هنرور شجاعی مدرس پیشین حوزه علمیه قم که ساکن آلمان است در برنامه زنده خبری تحلیلی ساعت ۱۴ به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، موقعیت روحانیون و حمایت‌های خارجی از معترضان پرداخته است.

