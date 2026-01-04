لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۰:۲۷

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

هشدارهای یک مداخله؛ حمله به ونزوئلا چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

دیدار مادورو با خامنه‌ای در سال ۱۴۰۱
Embed
هشدارهای یک مداخله؛ حمله به ونزوئلا چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

No media source currently available

0:00 0:07:12 0:00
لینک مستقیم

تحولات اخیر در ونزوئلا و اظهارات دونالد ترامپ درباره «کنترل موقت» این کشور بار دیگر بحث مداخله مستقیم آمریکا و پیامدهای آن را در کانون توجه قرار داده است. این رویکرد که با تکیه بر قدرت نظامی و منابع طبیعی توجیه می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را در سطح بین‌المللی برانگیخته و پرسش‌هایی جدی درباره مشروعیت، ثبات سیاسی و آینده ونزوئلا ایجاد کرده است. هم‌زمان، نگاه‌ها در ایران نیز به این تحولات دوخته شده است. محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جرج واشینگتن ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آنچه را در ونزوئلا گذشته، از چه منظری می‌توان بررسی کرد؟

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG