تحولات اخیر در ونزوئلا و اظهارات دونالد ترامپ درباره «کنترل موقت» این کشور بار دیگر بحث مداخله مستقیم آمریکا و پیامدهای آن را در کانون توجه قرار داده است. این رویکرد که با تکیه بر قدرت نظامی و منابع طبیعی توجیه می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را در سطح بین‌المللی برانگیخته و پرسش‌هایی جدی درباره مشروعیت، ثبات سیاسی و آینده ونزوئلا ایجاد کرده است. هم‌زمان، نگاه‌ها در ایران نیز به این تحولات دوخته شده است. محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جرج واشینگتن ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آنچه را در ونزوئلا گذشته، از چه منظری می‌توان بررسی کرد؟