پشت صحنهٔ پرداخت یارانهٔ یک میلیون تومانی: نجاتبخش یا بمب تورمی؟
در حالی که تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، دولت پزشکیان اعلام کرد که یارانهٔ ماهانه یک میلیون تومانی را به عنوان بخشی از بسته حمایتی به شهروندان پرداخت خواهد کرد؛ اقدامی که سخنگوی دولت آن را «شناور و قابل تنظیم» توصیف کرده، اما منتقدان از ضعفهای ساختاری، منابع تأمین نامطمئن و ریسک افزایش تورم ابراز نگرانی کردهاند. در همین زمینه،ارزیابی سیامک جوادی، استاد اقتصاد مالی در دانشگاهِ تگزاس در آمریکا را دربارهٔ ضعفهای ساختاری این تصمیم پرسیدهایم.