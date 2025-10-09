لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۲۶

آتش‌بس در غزه؛ اشارهٔ دونالد ترامپ به «نقش تهران» در گفت‌وگو با حمیدرضا عزیزی

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که ایران از توافق صلح در غزه حمایت کرده است. به گفته دونالد ترامپ، این ایران، به تعبیر او، «ایران بسیار متفاوتی» است. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، در گفت‌وگو با برنامهٔ ساعت ۱۴ رادیو فردا، نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که منظور رئیس‌جمهور آمریکا از نقش تهران در توافق صلح غزه و تفاوت مورد اشاره او چیست؟

