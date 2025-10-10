رئیسجمهور روسیه میگوید از رهبری اسرائیل پیامهایی دریافت کرده مبنی بر اینکه اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است.
ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه ۱۷ مهر در سخنان خود در نشست سران آسیای مرکزی و روسیه در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، همچنین گفت رهبری اسرائیل از مسکو خواسته تا این موضوع را به مقامهای جمهوری اسلامی ایران منتقل کند.
پوتین به جزئیات و محتوای این پیامها اشارهای نکرد، اما با تأکید بر اینکه مسکو با تهران در تماس نزدیک است تا مسئله هستهای ایران را حلوفصل کند، افزود پیامهای مرتبطی را از اسرائیل دریافت میکند، که [این پیامها] را به رهبری ایران منتقل میکند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، خود مقامهای جمهوری اسلامی و حامیان آنها آتشبس میان دو کشور را شکننده ارزیابی میکنند.
پوتین همچنین در ادامۀ اظهارات خود گفته موضوعات پیرامون مسئله هستهای ایران، تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره قابل حل است و «مقامهای ایرانی به راهحلهای قابلقبول دوجانبه و ازسرگیری همکاری سازنده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی متعهد هستند».
همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی هستهای براساس قانونی که سه روز پس از برقراری آتشبس در جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به حالت تعلیق درآمده است.
ایالات متحده اول تیرماه امسال، در بحبوحهٔ حملات اسرائیل به ایران، سه تأسیسات هستهای فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد.
پوتین در اظهارات اخیر خود همچنین گفت که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که اخیراً به روسیه سفر کرده بود، بر سر مسئله هستهای ایران با کرملین تبادل نظر کرده است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا ششم شهریور امسال با اشاره به آنچه که «تشدید مداوم فعالیتهای هستهای ایران» خواندند، روند اجرایی شدن سازوکار «ماشه» برای بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را آغاز کردند.
این فرآیند ۳۰ روزه سرانجام بدون دستیابی به راهحلی در مورد خواستههای سه کشور اروپایی، منجر به بازگشت تحریمهای ایران در روز پنجم مهرماه شد.
با این حال این سه کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند که بهرغم اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، «مسیر دیپلماتیک و مذاکرات» را با تهران دنبال خواهند کرد.
بعد از بازگشت اسنپبک و تحریم، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران نیز گفت که از دید جمهوری اسلامی توافق قاهره دیگر نمیتواند مبنای تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد و تصمیم جدید ایران در مورد نحوۀ ادامۀ همکاری با آژانس «بهزودی اعلام خواهد شد».
اشارۀ عراقچی به توافقی است که ایران و آژانس روز ۱۸ شهریور با میانجیگری مصر در قاهره امضا کردند که بر اساس آن، تهران پذیرفت اجازۀ دسترسی به تمام تأسیسات هستهای خود را به بازرسان بدهد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با شبکه تلویزیونی راشاتودی، از «آمادگی» طرف ایرانی برای مذاکره خبر داده و مدعی شده که «غرب عمداً تمام تلاش خود را میکند تا از این مذاکرات با ایالات متحده جلوگیری کند و مانع از سرگیری همکاری عادی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شوند.»
او در این مصاحبه، اقدام غرب برای احیای تحریمهای ایران را «غیرقانونی» و «کاملاً ظالمانه» خواند که «تلاش دارند آن را به عنوان یک اقدام قانونی جلوه دهند».
لاوروف اضافه کرد که غربیها کشوری را مجازات کردند که «تا زمانی که غرب برجام را رها نکرده بود، هیچ چیز را نقض نکرده بود و به همه چیز پایبند بود».