رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران می‌خواهد برای صلح در نوار غزه تلاش کند و ما در این زمینه با هم کار خواهیم کرد.

دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۱۷ مهر در نشست کابینهٔ خود پس از اعلام توافق بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای اجرای فاز اول پایان جنگ در نوار غزه گفت: «ایران به ما اطلاع داده است که اکنون می‌خواهد روی صلح کار کند و اذعان کرده‌اند که کاملاً موافق این توافق هستند».

او با قدردانی از تهران گفت که دولت او با ایران همکاری خواهد کرد و مایل است که آن‌ها بتوانند کشور خود را بازسازی کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که بمباران ایران راه را برای توافق غزه هموار کرد.

ایالات متحده اول تیرماه امسال، در بحبوحهٔ حملات اسرائیل به ایران، سه تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد.

آقای ترامپ در اظهارات روز پنجشنبه خود تصریح کرد: «این حمله برای ایران بسیار مهم بود، چون اگر این اتفاق نمی‌افتاد، شاید تا الان سلاح هسته‌ای داشتند، سلاح‌های هسته‌ای متعدد».

او گفت: «لذا، حتی اگر توافقی (درباره غزه) امضا می‌کردیم، یک ابر بزرگ و تاریک روی آن بود و دیگر این نبود».

ساعاتی پیش از اظهارات رئیس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام شد که اسرائیل و گروه حماس بر سر طرح ۲۰ ماده‌ای او برای پایان دادن به دو سال جنگ خونین در نوار غزه توافق کرده‌اند.

آقای ترامپ بعد از انتشار خبر امضای توافق، با اشاره به موافقت ایران با این مسئله گفت: او باور دارد که ایران هم بخشی از یک روند صلح خواهد بود.

تهران که همواره از گروه حماس حمایت کرده است، در بیانیه‌ای که وزارت خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرد، گفت از هر تصمیمی که متضمن خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند.

این وزارتخانه در عین حال از جامعهٔ بین‌المللی خواست تا از «نقض تعهدات» توسط اسرائیل جلوگیری کند.

گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.

دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنان روز پنجشنبه خود گفت که گروگان‌های غزه باید دوشنبه یا سه‌شنبه آزاد شوند و امیدوار است در مراسم امضای توافق در مصر شرکت کند.

او اظهار داشت: «ما گروگان‌ها را دوشنبه یا سه‌شنبه برمی‌گردانیم و آن روز، روز شادی خواهد بود. من سعی می‌کنم به آن‌جا سفر کنم. ما سعی می‌کنیم به آن‌جا برویم و روی زمان‌بندی، زمان دقیق آن کار می‌کنیم».

رئیس‌جمهور ایالات متحده افزود که معتقد است این توافق به «صلح پایدار» منجر خواهد شد.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس میان این کشور و حماس، پس از تصویب توافق توسط دولت بنیامین نتانیاهو و برگزاری جلسهٔ کابینه امنیتی در روز پنجشنبه، به اجرا درخواهد آمد.

سخنگوی دولت اسرائیل هم گفت: «آتش‌بس ظرف ۲۴ ساعت پس از جلسهٔ کابینه اجرایی خواهد شد. پس از این مدت ۲۴ ساعته، گروگان‌های حاضر در غزه ظرف ۷۲ ساعت آزاد خواهند شد».

همچنین گفته شده که تمامی ۲۰ گروگان اسرائیلی که پس از حملهٔ شبه‌نظامیان حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، هنوز زنده تصور می‌شوند، آزاد خواهند شد.

سخنگوی دولت اسرائیل تاکید کرده که زندانیان آزاد شده در مبادله، شامل مروان برغوثی، یکی از سرشناس‌ترین زندانیان فلسطینی، نخواهد بود.

او افزود که پس از آزادی گروگان‌ها، نیروهای نظامی اسرائیل کنترل و تصرف حدود نیمی از غزه را همچنان در اختیار خواهند داشت.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژهٔ دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، گفت که رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار است هفته آینده به مصر سفر کند.

ویتکاف در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، گفت: «رئیس‌جمهور واقعاً از آمدن به مصر هیجان‌زده است و قرار است هفته آینده به این‌جا بیاید».

آقای سیسی دعوتنامه‌ای برای شرکت در جشن‌های مربوط به توافق آتش‌بس غزه به رهبران جهان فرستاده است.