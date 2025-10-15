«به خانواده احسان فریدی به دروغ گفته بودند ساکت بمانید که پرونده ختم بهخیر شود»
مادر احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، با انتشار ویدئویی از مردم ایران و جامعهٔ جهانی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. این دانشجو با اتهام «افساد فیالارض» و حکم اعدام مواجه شده است. در گفتوگو با سینا یوسفی، وکیل ساکن آلمان، و آشنا به پروندهٔ احسان فریدی، از او دربارهٔ جزئیات این پرونده و حکم اخیر پرسیدیم.
