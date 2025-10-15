لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴

«به خانواده احسان فریدی به دروغ گفته بودند ساکت بمانید که پرونده ختم به‌خیر شود»

«به خانواده احسان فریدی به دروغ گفته بودند ساکت بمانید که پرونده ختم به‌خیر شود»
«به خانواده احسان فریدی به دروغ گفته بودند ساکت بمانید که پرونده ختم به‌خیر شود»

مادر احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، با انتشار ویدئویی از مردم ایران و جامعهٔ جهانی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. این دانشجو با اتهام «افساد فی‌الارض» و حکم اعدام مواجه شده است. در گفت‌وگو با سینا یوسفی، وکیل ساکن آلمان، و آشنا به پروندهٔ احسان فریدی، از او دربارهٔ جزئیات این پرونده و حکم اخیر پرسیدیم.

