مادر احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، با انتشار ویدئویی از مردم ایران و جامعهٔ جهانی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. این دانشجو با اتهام «افساد فی‌الارض» و حکم اعدام مواجه شده است. در گفت‌وگو با سینا یوسفی، وکیل ساکن آلمان، و آشنا به پروندهٔ احسان فریدی، از او دربارهٔ جزئیات این پرونده و حکم اخیر پرسیدیم.