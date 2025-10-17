.
«بخشش» متهم به اعدام؛ جایگزین عدالت ترمیمی و در خدمت خشونت ساختاری
پدر امیر محمد خالقی جوانی که در راه بازگشت به خوابگاه دانشجویی سال ۱۴۰۳ توسط دو سارق به قتل رسید، از مقامهای قضایی خواسته تا حکم اعدام احمدرضا، قاتل پسرش دو ماه به تعویق بیافتد. پدر این دانشجو که خبرگزاریهای داخلی به نقل از محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نوشتهاند از روحانیون اهل سنت است از متهم خواسته تا در این دوماه دو جزء از قرآن را حفظ کند. سعید دهقان عضو اتحادیه بینالمللی وکلا که به تازگی کارزار «یککلمه» را در شبکههای اجتماعی راهاندازی کرده در برنامهٔ خبری تحلیلی ایستگاه ۱۹ به تحلیل این موضوع پرداخته است.
