گروه شبهنظامی حزب کارگران کردستان ترکیه (پکاکا) اعلام کرد تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل میکند و در عین حال از آنکارا خواست گامهای قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد.
پکاکا در بیانیهای که روز یکشنبه ۴ آبان در منطقهٔ کوهستانی قندیل در اقلیم کردستان عراق قرائت شد، اعلام کرد: «ما در حال اجرای خروج همهٔ نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم.»
این گروه همچنین تصویری منتشر کرد که ۲۵ شبهنظامی شامل هشت زن را نشان میداد که از ترکیه به این منطقه رسیدهاند.
حزب کارگران کردستان ترکیه که اردیبهشت امسال رسماً به نبرد مسلحانهٔ ۴۰ ساله خود پایان داده بود، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست دموکراتیک است؛ تلاشی برای پایان دادن به یکی از طولانیترین درگیریهای منطقه که حدود ۵۰ هزار قربانی گرفته است.
با این حال، این گروه از ترکیه خواست گامهای لازم را برای پیشبرد روندی بردارد که از حدود یک سال پیش با پیشنهاد غیرمنتظرهٔ صلح از سوی آنکارا به رهبر زندانیاش، عبدالله اوجالان، آغاز شد.
در بیانیه آمده است: «گامهای قانونی و سیاسی مورد نیاز این روند (…) و قوانین آزادی و همگرایی دموکراتیک لازم برای مشارکت در سیاست دموکراتیک باید بدون تأخیر اجرا شوند.»
این گروه گفته است میخواهد مبارزهای دموکراتیک را برای دفاع از حقوق اقلیت کرد در چارچوب فراخوان تاریخی اوجالان دنبال کند.
در ماه ژوئیه نیز آنها در کوههای شمال عراق مراسمی نمادین برگزار کردند که در آن نخستین محموله سلاحهای خود را منهدم کردند؛ اقدامی که ترکیه آن را «نقطهعطفی برگشتناپذیر» توصیف کرد.
پیشتر، ۱۸ تیرماه، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب منحلشدهٔ کارگران کردستان ترکیه (پکاکا) در پیامی ویدئویی به طور رسمی پایان درگیری مسلحانهٔ این گروه علیه ترکیه را اعلام کرد و خواستار گذار کامل به سیاستهای دموکراتیک شد.
او گفت: «مرحلهٔ مبارزهٔ مسلحانه به پایان رسیده است. این یک باخت نیست، بلکه یک دستاورد تاریخی است» و افزود «مرحلهٔ مبارزهٔ مسلحانه اکنون باید داوطلبانه با مرحلهای از سیاست و قانون دموکراتیک جایگزین شود».
پکاکا که چهار دهه علیه دولت ترکیه جنگید و توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، پس از درخواست کتبی اولیه اوجالان در ماه فوریه، تصمیم به انحلال گرفت.
در جریان درگیریهای پکاکا با ارتش ترکیه که سال ۱۹۸۴ آغاز شد، بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شدند.
عبدالله اوجالان ۷۵ ساله در سال ۱۹۹۹ توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد و از آن زمان در حال گذراندن حکم حبس ابد است.