پیام «غیر اقتصادی» معافیت هند از تحریمهای آمریکا در بندر چابهار
دولت دونالد ترامپ در حالی سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران را ادامه میدهد که به هند یک معافیت شش ماهه داده است تا همچنان به فعالیتهای خود در بندر چابهار ادامه دهد. این معافیت شش ماهه به هند، که روابط تیرهای با همسایهاش پاکستان دارد، اجازه میدهد تا اسلام آباد را دور بزند و همچنان با افغانستان و آسیای میانه روابط تجاری داشته باشد. فراموش نباید کرد که همین ماه گذشته بود که وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان برای اولین بار اجازهٔ موقت پیدا کرد تا بهرغم تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، که مقامهای این حکومت را از سفرهای بینالمللی منع می کنند، به دهلینو سفر کند. حالا پرسش این است آیا این یک ترفند اقتصادی از سوی دولت ترامپ است که در ماههای گذشته روابط اقتصادیاش با هند به واسطه تعرفههای سنگینی که بر واردات کالا از این کشور بست، پیچیده شده بود یا پیامی اقتصادی سیاسی را هم برای ایران به همراه دارد. درباره این موضوع با مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریمها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بینالملل وین، گفتوگو کردیم.
