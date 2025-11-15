امید باران با شعار «نماز بخوانید و بیحجاب نباشیدِ» مسئولان
«دست به دعا بردارید و از گناه و بیحجابی بپرهیزید تا شاید باران ببارد»؛ این نمونهای از حرفها و اظهارنظرهایی است که در هفتههای اخیر از برخی روحانیون پرنفوذ یا مسئولان جمهوری اسلامی در منابر و تریبونهای رسمی میشنویم. اما حدود نیم قرن پس استقرار جمهور اسلامی، چرا این توصیههای مذهبی و ترویج خراقات، مشکلات ساختاری محیط زیست ایران از خشکیدگی و بیآبی را حل نکرده است؟
