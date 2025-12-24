چهار گروه مسلح نزدیک به ایران در عراق با «انحصار سلاح در دست دولت» موافقت کردند

رئیس شورای عالی قضایی عراق از «تعهد صریح» چهار گروه مسلح این کشور به اجرای اصل انحصار سلاح در دست دولت خبر داد؛ چهار گروه نظامی سیاسی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند.

فائق زیدان روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در مصاحبه با شبکه «روداو» اقلیم کردستان گفت این گروه‌ها را «عصائب اهل‌الحق»، «کتائب امام علی»، «کتائب سیدالشهدا» و «کتائب انصارالله الاوفیاء» معرفی کرد.

سعد السعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش «صادقون»، بازوی سیاسی گروه عصائب اهل‌الحق نیز در مصاحبه با شبکه «روداو» گفت: «موضوع انحصار سلاح در دست دولت، برآمده از رهنمودهای مرجعیت دینی است.»

این تحولات در حالی روی می‌دهد که برخی مسئولان عراقی و منابع دیپلماتیک می‌گویند ایالات متحده برای دور کردن گروه‌های مسلحِ تحت حمایت تهران از ترکیب دولت جدید عراق و خلع‌سلاح این گروه‌ها فشار می‌آورد.

مارک ساوایا، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، نیز تأکید کرده است که واشینگتن «هیچ جایگاهی برای گروه‌های مسلح خارج از حکومت در عراق قائل نیست».

آقای ساوایا هدف اصلی مأموریت خود را «حمایت از حاکمیت کامل عراق، تقویت نیروهای امنیتی تحت فرمان دولت مرکزی و کاهش نفوذ گروه‌های مسلح، به‌ویژه شبه‌نظامیان نزدیک به ایران» عنوان کرده است.

هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق، در اظهاراتی گفت: «نمی‌پذیریم که خلع‌سلاح تصمیمی خارجی باشد؛ مسئله خلع‌سلاح باید تصمیم دولت و ملت عراق باشد.»

او تأکید کرد: «مرجعیت دینی بر مسئله انحصار سلاح در دست دولت تأکید دارد و ما به این مسئله اعتقاد داریم و شرط ما این است که پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی این کار را انجام خواهیم داد.»

پیش از این، گروه شبه‌نظامی «کتائب حزب‌الله عراق» که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اعلام کرده بود «تا زمان خروج نیروهای خارجی» درباره مسئله «انحصار سلاح در دست حکومت» با دولت مذاکره نخواهد کرد.

این بحث‌ها در حالی جریان دارد که برخی از گروه‌های مسلح نزدیک به جکومت ایران موفق به کسب دستاوردهای مهمی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق شدند.

نمایندگان این گروه‌ها پس از انتخابات به فراکسیون «چارچوب هماهنگی»، که بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق است، پیوستند. این فراکسیون از گروه‌های شیعه‌ای تشکیل شده که به نسبت‌های متفاوت، به تهران نزدیک‌اند.

دولت عراق در دوره گذشته بر اهمیت بسط سیطره دولت بر تمام خاک کشور و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی تأکید می‌کرد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، نیز بارها درباره اهمیت مقابله با «سلاح غیرمنضبط» سخن گفته است.

در همین حال، ایالات متحده با هدف کاهش نفوذ ایران در بغداد، فشارهای سیاسی و اقتصادی خود را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. واشینگتن در ماه اکتبر شماری از بانکداران و شرکت‌های عراقی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کتائب حزب‌الله را تحریم کرد و هشدار داد که عراق نباید به کانالی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران تبدیل شود.

ایالات متحده همچنین حضور اقتصادی خود در عراق را از طریق قراردادهایی در نفت، فناوری و مراقبت‌های بهداشتی تقویت کرده است.