دولت عراق دو گروه شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن، را در زمرهٔ گروههای تروریستی قرار داد.
اقدام تازهٔ عراق که همواره سعی کرده است روابط خود را با هر دو کشور ایران و آمریکا حفظ کند و متوازن نگه دارد بیش از پیش عرصه را بر گروههای مورد حمایت تهران تنگ میکند.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۳ آذر به نقل از روزنامهٔ رسمی عراق خبر داد که دولت این کشور تصمیم گرفته است منابع مالی «تروریستها» از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن را مسدود کند.
عراق طبق دستور شورایی به ریاست رئیس بانک مرکزی این کشور، ۲۴ سازمان یا فرد حقوقی، از جمله حزبالله و انصارالله، حوثیهای شیعهٔ یمن، را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
حزبالله و انصارالله هر دو در فهرست گروههای تروریستی ایالات متحده قرار دارند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزبالله را تروریستی اعلام کرده است.
مشخص نیست عراق نیز تنها شاخهٔ نظامی حزبالله را تروریستی میداند یا تمامیت آن را؛ مقامات عراقی هنوز در این باره اظهار نظر نکردهاند.
حزبالله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشود در جنگ سال گذشته با اسرائیل متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آنها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند. بسیاری از زیرساختها و تجهیزات حزبالله نیز در این جنگ منهدم شد.
علاوه بر این حزبالله چند ماه است که زیر فشار قرار دارد تا سلاح خود را بر زمین بگذارد. این فشار تا حدی بوده است که جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، آبانماه تأکید کرد که «کار شاخه نظامی حزبالله تمام است».
گروه حوثیها بر صنعا، پایتخت، و بخشهای دیگری از یمن تسلط دارد اما از سوی جامعه بینالمللی به عنوان حکومت رسمی این کشور به رسمیت شناخته نمیشود.
این گروه نیز ششم شهریور امسال ضربهای سخت از اسرائیل خورد: احمد غالب الرهوی، نخستوزیر حکومت این گروه، و شماری از وزرای آن در حمله این کشور به صنعا کشته شدند و شماری از وزرا و همراهان آنها نیز در این حمله زخمی شدند که وضعیت جسمی برخی از آنها در آن زمان وخیم اعلام شد.
فشار بر گروههای نیابتی تهران در عراق در حالی افزایش مییابد که بنا بر گزارشها، دولت جدید سوریه هم به آمریکا وعده داده است در مبارزه با این گروهها به دولت ترامپ کمک کند.
تام باراک، فرستاده ویژهٔ ایالات متحده، ۲۲ آبان گفت که سوریه نقش فعالی در کمک به آمریکا در مبارزه با گروههای مسلح از جمله سپاه پاسداران، حماس و حزبالله ایفا خواهد کرد.