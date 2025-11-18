رئیس‌جمهوری لبنان می‌گوید در ملاقات با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با لحن بسیار تندی با او صحبت کرده و گفته است: «من مسئول شیعیان لبنان هستم نه شما».

اشاره جوزف عون به سفر مردادماه گذشته آقای لاریجانی به لبنان است که طی آن با شماری از مسئولان این کشور از جمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

آقای عون در مصاحبه با منبع خبری «اساس میدیا» که روز سه‌شنبه ۲۷ آبان منتشر شد، در این باره گفت: «سخنان بسیار تندی از من شنید و مشخص شد که شوکه شده است. به او گفتم من مسئول شیعیان لبنان هستم نه شما».

او ادامه داد: «چنین موضعی و حتی شدیدتر از آن باعث شد که تلاش کند بر اعصاب خود مسلط شود تا جایی که پاهایش لرزید. با چهره‌ای گرفته کاخ را ترک کرد. دوباره وقت ملاقات خواست اما من نپذیرفتم».

«کار شاخهٔ نظامی حزب‌الله به پایان رسیده است»

جوزف عون با تأکید بر این‌که «کار شاخه نظامی حزب‌الله به پایان رسیده است»، گفت: «مسئولان حزب‌الله نزد من می‌آیند و این واقعیت را درک می‌کنند، اما به دنبال پایانی کریمانه و راه‌حلی آبرومندانه هستند. این چیزی است که ما به دور از هیاهوی سیاسی و عوام‌فریبی که در آستانه انتخابات پارلمانی، آینده کشور را فراگرفته، برای دست‌یابی به آن تلاش می‌کنیم».

حزب‌الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. این گروه در جنگ سال گذشته با اسرائیل، متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آن‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند. بسیاری از زیرساخت‌ها و تجهیزات حزب‌الله نیز در این جنگ منهدم شد.

پس از جنگ، ایالات متحده طرحی برای کمک به بازسازی لبنان و خروج اسرائیل از مناطقی ارائه داد که همچنان در جنوب این کشور تصرف می‌کند. این طرح را که شامل خلع سلاح همه گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حزب‌الله است، دولت لبنان تصویب کرد، اما حزب‌الله زیر بار آن نرفته است.

لبنان طبق توافق‌های بین‌المللی موظف است همهٔ گروه‌های مسلح غیردولتی از جمله حزب‌الله را خلع سلاح کند، اما این گروه که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منشأ گرفته و از سال ۱۹۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده است، هنوز از خلع سلاح کامل سر باز می‌زند.

همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال حدود یک میلیارد دلار به حزب‌الله رسانده تا توان نظامی‌اش را پس از جنگ با اسرائیل بازسازی کند.

سقوط رژیم اسد و ممنوعیت پروازهای ایران به لبنان مسیرهای قدیمی را از میان برد، اما بنابر گزارش‌های تازه، تهران و حزب‌الله با استفاده از کشور ثالث، حمل‌ونقل دریایی و تولید قطعات در داخل لبنان، راه‌های تازه‌ای ایجاد کردند.

یک هیئت آمریکایی به مقامات لبنان هشدار داده اگر این مسیرهای تأمین مالی مسدود نشود، پیامدهای سنگینی در پیش خواهد بود.

«گزینه‌ای جز مذاکره نداریم»

رئیس‌جمهور لبنان در ادامۀ مصاحبۀ روز سه‌شنبۀ خود گفت که شیعیان این کشور «خسته هستند» چرا که به گفته او، ۴۰ سال است بدون دورنمایی روشن، در رنج به‌سر می‌برند.

اشاره آقای عون به وابستگی فرقه‌ای حزب‌الله به شیعیان است که باعث شده اقدامات این گروه به پای شیعیان نوشته شود.

جوزف عون افزود: «موسی صدر می‌گفت وقتی که همه در دفاع از فلسطین شرکت کنند ما پیشروی این حرکت خواهیم بود، اما به تنهایی نخواهیم جنگید، بلکه مذاکره خواهیم کرد.»

موسی صدر از رهبران شیعیان لبنان و بنیانگذار گروه شیعه «جنبش امل» است. او بیش از ۴۰ سال پیش، پس از سفر به لیبی ناپدید شد.

رئیس‌جمهور لبنان در ادامه تأکید کرد: «اکنون گزینه‌ای جز مذاکره نداریم. غزه را ببینید، در جنگ ویرانگر ویران شد اما اکنون پای میز مذاکره نشسته‌اند.»

«ارتش مصوبه منحصر کردن سلاح را اجرا می‌کند»

رئیس‌جمهور لبنان دربارهٔ توانایی ارتش در اجرای مصوبه دولت برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت گفت: «ما صبورانه، آگاه و با درایت گام برمی‌داریم. حساسیت‌ها را می‌شناسیم و با آن‌ها به دقت تعامل می‌کنیم. اما همه این‌ها مانع از رسیدن به نتیجه نیست: منحصر کردن سلاح و منحصر کردن تصمیم‌های حکومتی، این‌ها الفبای یک کشور هستند که بدون آن کشوری نخواهد بود.»

او دربارهٔ توانایی ارتش در خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی اظهار داشت: «ارتش، مشروعیت و جایگاه مردمی دارد. این‌ها پایه‌هایی هستند که از هرچیزی برترند. متعهد شده‌ام که دست ارتش در تمام خاک لبنان باز باشد. حکومت حاکمیت خود را بر تمام خاک کشور تثبیت خواهد کرد. هرکس تصور دیگری داشته باشد در توهم است.»