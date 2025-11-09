جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، می‌گوید واشینگتن قصد دارد از «فرصت موجود» در لبنان برای قطع رسیدن منابع مالی ایران به حزب‌الله و واداشتن این گروه به خلع سلاح استفاده کند.

او در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز در استانبول که روز یک‌شنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اظهار داشت که ایران با وجود فشار تحریم‌های غرب، توانسته در یک سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به حزب‌الله لبنان منتقل کند.

جان هرلی در چارچوب سفر به منطقه خاورمیانه که با هدف افزایش فشار بر ایران انجام می‌شود، اکنون در استانبول حضور دارد.

این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفت: «اکنون برهه‌ای مناسب در لبنان است که اگر بتوانیم حزب‌الله را خلع سلاح کنیم، مردم لبنان می‌توانند کشورشان را پس بگیرند. کلید این کار، بیرون راندن نفوذ و کنترل ایران است که از طریق پولی که به حزب‌الله می‌فرستد، آغاز می‌شود.»

ایالات متحده اواخر هفتۀ گذشته دو فرد را که متهم به انتقال پول برای حزب‌الله از طریق صرافی‌ها بودند تحریم کرد.

واشینگتن، حزب‌الله را که از سوی چند دولت غربی و کشورهای خلیج فارس گروهی تروریستی شناخته می‌شود یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه می‌داند.

سفر هرلی به خاورمیانه و اروپا در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه ایران انجام می‌شود. او در این سفر و در جریان دیدار از اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان تلاش خواهد کرد تا فشار بر تهران و نیروهای نیابتی‌اش را افزایش دهد.

هرلی در بیانیه‌ای پیش از سفر خود گفته بود که رئیس‌جمهور آمریکا «روشن کرده است که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود.»

دولت ترامپ از فوریهٔ گذشته کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی را برای «به صفر رساندن» فروش نفت ایران از سر گرفته است.

در همین حال، پس از شکست گفت‌وگوها بر سر محدودسازی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در سپتامیر، سازمان ملل متحد نیز تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی علیه تهران را دوباره فعال کرد.

اقتصاد ایران در پی این تحریم‌ها با خطر رکود شدید و تورم افسارگسیخته روبه‌رو است. با این حال، هرلی می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان پول زیادی به «نیروهای نیابتی تروریستی» خود در منطقه منتقل می‌کند.

همزمان آن طور که دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل گفته است، حزب‌الله با وجود توافق آتش‌بس سال گذشته، در حال بازسازی توان نظامی خود است و ارتش اسرائیل با همین توجیه هفتهٔ گذشته بار دیگر مواضع این گروه را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی سنگینی قرار داد.

لبنان طبق توافق‌های بین‌المللی موظف است همهٔ گروه‌های مسلح غیردولتی از جمله حزب‌الله را خلع سلاح کند، اما این گروه که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منشأ گرفته و از سال ۱۹۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده است، هنوز از خلع سلاح کامل سر باز می‌زند.