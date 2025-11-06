ایالات متحده آمریکا، در آستانۀ سفر جان هِرلی، نمایندۀ وزارت خزانهداری آمریکا در امور تحریمها به بیروت، سه عضو دیگر حزبالله را «در راستای حمایت از خلعسلاح» این گروه تحریم کرد.
بر اساس بیانیۀ وزارت خزانهداری ایالات متحده که روز پنجشنبه ۱۵ آبان منتشر شد، اسامه جابر و محمد جعفر محمد قصیر، هر دو شهروند لبنان، و سامر کَسبار، شهروند سوریه، به فهرست تحریمهای این نهاد اضافه شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود، دلیل تحریم این افراد را «دستداشتن در تراکنشهای مالی و نقلوانتقال پول برای گروه حزبالله» اعلام کرده است.
این سه تن متهم شدهاند که با استفاده از مؤسسات صرافی که بهشکل نقدی کار میکنند، دهها میلیون دلار را از ایران برای این سازمان شبهنظامی منتقل کردهاند.
وزارت خزانهداری در بیانیۀ خود با تأکید بر اینکه تحریم این سه تن «در راستای حمایت از خلعسلاح حزبالله» است، نوشت: «حزبالله از این منابع مالی برای پشتیبانی از نیروهای شبهنظامی خود، بازسازی زیرساختهای تروریستی و مقابله با تلاشهای دولت لبنان برای اعمال حاکمیت در سراسر قلمرو این کشور استفاده میکند».
بر اساس تحریمهای اعلامشده، همۀ اموال و داراییهای این افراد در ایالات متحده توقیف میشود و هرگونه معامله و تعامل اقتصادی با آنان نیز تحریمهای ثانویه را بهدنبال خواهد داشت.
جان هرلی در بخشی از بیانیه وزارت خزانهداری نوشته که «فرصتی برای آزادی، رفاه و امنیت لبنان فراهم شده، اما این تنها در صورت خلعسلاح کامل حزبالله و قطع حمایت مالی و ساختاری ایران از این گروه امکانپذیر خواهد بود».
نماینده وزارت خزانهداری در ادامه نوشته: «آمریکا برای حصول اطمینان از ایجاد اقتصادی پایدار در لبنان که منافع شهروندان این کشور را در اولویت قرار میدهد، با شرکای لبنانیاش همکاری خواهد کرد.»
تحریمهای تازۀ وزارت خزانهداری ایالات متحده در روزی اعلام شد که گروه حزبالله، در بیانیهای رسمی، با هرگونه مذاکره سیاسی میان لبنان و اسرائیل مخالفت کرد.
حزبالله، که از سوی آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته میشود، از آنچه «حق مشروع دفاع از خود در برابر اسرائیل» خوانده، دفاع و تأکید کرده که مذاکره سیاسی لبنان با اسرائیل «به سود منافع ملی لبنان» نیست.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چند روز پیش هشدار داده بود چنانچه دولت لبنان حزبالله را خلعسلاح نکند، اسرائیل «طبق توافق آتشبس سال گذشته» رأساً وارد عمل خواهد شد.
در پی بیش از یک سال درگیری که به دلیل جنگ غزه آغاز شده بود، سرانجام آتشبس میان گروه شبهنظامی حزبالله و اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۴، درست یک سال پیش، با میانجیگری آمریکا برقرار شد؛ با این حال هنوز اسرائیل نیروهایی در پنج منطقۀ جنوب لبنان دارد و به حملات هوایی خود ادامه میدهد.
بر اساس توافق آتشبس، دولت لبنان موافقت کرده بود که تنها نیروهای امنیتی دولتی حق حمل سلاح داشته باشند، به این معنا که حزبالله باید کاملاً خلعسلاح شود.
با این حال تأکید جدید حزبالله بر «حق دفاع از خود» میتواند اجرای طرح خلعسلاح این گروه را بسیار دشوارتر کند.