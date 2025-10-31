خبرگزاری رویترز گزارش داد که مقام ارشد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای دنبال کردن کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه ایران، به خاورمیانه و اروپا سفر می‌کند.

بر اساس بیانیه‌ای که این خبرگزاری روز جمعه ۹ آبان رویت کرده است، جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در روزهای آینده در اولین سفرش به خاورمیانه از زمان تصدی این سمت، به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان می‌رود.

هرلی در این بیانیه گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرده که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود».

او افزود: «من مشتاقانه منتظر دیدار با شرکای‌مان هستم تا تلاش‌های‌مان را برای جلوگیری از دسترسی مالی تهران و نیروهای نیابتی‌اش هماهنگ کنیم که برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه به آن متکی هستند».

رویترز می‌گوید نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست آن برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

هرلی گفته است که در اسرائیل در مورد پیشبرد کارزار «فشار حداکثری» ترامپ علیه تهران، به‌ویژه علیه گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه‌، تبادل‌نظر خواهد کرد.

فشار علیه ایران نیز در دستور کار سفر معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به امارات متحده عربی، در کنار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، است.

در زمان دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، ایالات متحده نگرانی‌هایی را در مورد رعایت ضعیف تحریم‌ها توسط امارات متحده عربی مطرح کرده بود.

در ترکیه، آقای هرلی قرار است در مورد چگونگی «همکاری دو کشور برای جلوگیری از نفوذهای مخرب منطقه‌ای و فرار از تحریم‌ها» مذاکره کند.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل

دونالد ترامپ در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری خود، ایالات متحده را از توافق سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به «برجام» خارج کرد. این توافق محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تهران در ازای لغو تحریم‌ها اعمال می‌کرد.

آقای ترامپ در دومین دورهٔ ریاست‌جمهوری خود، کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را از سرگرفته است که شامل تلاش‌ها برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط تهران است.

ایالات متحده روز اول تیر امسال سه تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد که به گفتهٔ رئیس‌جمهور آمریکا، آن‌ها را «به‌طور کامل و مطلق نابود کرد».

سازمان ملل متحد در پنجم مهرماه پس از ۱۰ سال بار دیگر تحریم‌ تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها را علیه ایران به‌دلیل عدول از تعهداتش از برجام اجرایی کرد.

قدرت‌های غربی ایران را به داشتن دستور کار مخفیانه برای توسعهٔ قابلیت تسلیحات هسته‌ای با غنی‌سازی اورانیوم تا سطح بالایی از خلوص متهم می‌کنند. تهران، اما، می‌گوید که برنامه هسته‌ایش کاملاً برای مصارف صلح‌آمیز است.