وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که عوامل اصلی بخش صادرات انرژی ایران را هدف قرار داده و در فهرست تحریم‌ها گذاشته است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه ۱۷ مهر در بیانیه‌ای خبر داد که بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی که فروش و حمل نفت و گاز مایع ایران را تسهیل می‌کنند، تحریم کرده است و به تلاش‌های خود علیه صادرات نفت و پتروشیمی ایران ادامه می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، عوامل تحریم‌شده در مجموع میلیاردها دلار صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را امکان‌پذیر کرده‌اند و درآمد حیاتی برای رژیم ایران و حمایت آن از گروه‌های تروریستی که ایالات متحده را تهدید می‌کنند، فراهم کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید تحریم‌های روز پنجشنبه شامل یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت «تی‌پات» مستقر در چین می‌شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «وزارت خزانه‌داری با از کار انداختن عوامل کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران، جریان نقدی ایران را کاهش می‌دهد. این دولت، تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، توانایی رژیم برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی که ایالات متحده را تهدید می‌کنند، مختل می‌کند».

این چهارمین دور تحریم‌هایی است که دولت ترامپ پالایشگاه‌های مستقر در چین را که همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند، هدف قرار داده است.

از جمله شرکت‌های هدف، شرکت گروه پتروشیمی شاندونگ جینچنگ، یک پالایشگاه مستقر در چین، است که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از سال ۲۰۲۳ میلیون‌ها بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.

وزارت خزانه‌داری همچنین شرکتی را که ترمینال نفت خام ریژائو شیهوا را در بندر لانشان اداره می‌کند، هدف قرار داده و آن را به پذیرش بیش از دوازده کشتی ناوگان سایه که میلیون‌ها بشکه نفت ایران را حمل می‌کنند، متهم کرد.

بر اساس بیانیهٔ این وزارتخانه، اقدام روز پنجشنبه به دنبال تحریم‌های اخیر در ماه‌های ژوئیه و اوت صورت گرفته است که عوامل کلیدی صادرات نفت ایران را تحریم کرد.

تحریم‌های روز پنجشنبه طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد، و همچنین طبق فرمان اجرایی ۱۳۸۶۴ انجام می‌شود.

دولت دونالد ترامپ از فوریه گذشته کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی را با هدف «به صفر رساندن» فروش نفت ایران احیا کرده است.

تحریم‌های جدید دو هفته پس از آن اعمال می‌شود که سازمان ملل متحد تحریم‌های موسوم به «ماشه» را به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران بازگرداند و انزوای تهران را در عرصه جهانی تشدید کرد.

اقدام وزارت خزانه‌داری به این معنی است که هرگونه «اموال و منافع حاصل از اموال» که توسط افراد هدف تحریم در خاک ایالات متحده وجود دارد، یا توسط یک شهروند، مقیم دائم یا شرکت آمریکایی کنترل می‌شود، اکنون مسدود شده و باید به بخش تحریم‌های آن گزارش شود.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد فعالیت‌های هر شرکتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به یکی از افراد تحریم‌شده باشد نیز ممنوع می‌شود.