وزارت خزانهداری ایالات متحده ۲۱ شخصیت حقوقی و ۱۷ شخصیت حقیقی را تحریم کرد که به گفته آن، در شبکههایی دخیل هستند که دستیابی به کالاها و فناوریهای حساس را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و همچنین تولید موشک و هواپیماهای نظامی را تسهیل میکنند.
بر اساس بیانیهٔ این وزارتخانه که روز چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، این شبکهها در فعالیتهایی از جمله تهیهٔ فناوری برای سامانههای موشکی پیشرفته زمین به هوا و خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت ایالات متحده کمک کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید: قابلیتهای موشکهای بالستیک و سلاحهای متعارف ایران، که توسط شبکههای تحریمشدهٔ امروز پشتیبانی میشوند، تهدیدی قابل توجه برای نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه، کشتیهای تجاری آمریکا که از آبهای بینالمللی عبور میکنند و همچنین غیرنظامیان است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این زمینه گفت: «حمایت رژیم ایران از گروههای تروریستی نیابتی و تلاش آن برای دستیابی به سلاحهای هستهای، امنیت خاورمیانه، ایالات متحده و متحدان ما را در سراسر جهان تهدید میکند».
او افزود: «تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، ما از دسترسی رژیم ایران به سلاحهایی که برای پیشبرد اهداف بدخواهانه خود استفاده میکند، جلوگیری خواهیم کرد».
وزارت خزانهداری ایالات متحده میگوید اقدام روز چهارشنبه در راستای حمایت از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در روز پنجم مهر است.
با فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت همه تحریمهای سازمان ملل علیه برنامه هستهای ایران، همه کشورهای عضو این سازمان موظفند به سرعت محدودیتهای آن بر برنامههای هستهای، موشکی و سایر برنامههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی را اجرا کنند.
از جمله این موارد میتوان به تحریمهای تسلیحاتی، کنترل صادرات، ممنوعیتهای مسافرتی، مسدود کردن داراییها و سایر محدودیتها بر افراد و نهادها، از جمله بانکهایی که در فعالیتهای هستهای و موشکی ایران دخیل هستند، اشاره کرد.
سازوکار ماشه پس از آن اجرایی شد که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با متهم کردن ایران به عدول از تعهداتش ذیل توافق هستهای سال ۱۳۹۴ با قدرتهای جهانی موسوم به «برجام»، این توافق را نقض کرده است.
تهران این استدلال را رد کرده و در مقابل، کشورهای اروپایی را به عدم اجرای تعهدات خود متهم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید تصمیم شورای امنیت برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، «هدف جامعهٔ بینالمللی را برای محافظت از رژیم جهانی عدم اشاعه در برابر تلاشهای ایران برای تضعیف آن از طریق تهدیدها و تشدید تنشهای هستهای نشان میدهد».
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری همچنین شبکهٔ دیگری را که در خارج از ایران، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه فعالیت میکند، هدف قرار داده است.
این شبکه در حال تهیهٔ تجهیزات، از جمله یک بالگرد ساخت آمریکا، برای شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتر ایران (پنها)، بوده است. پنها، تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات تعمیر و نگهداری بالگرد در ایران است که بالگردهایی، از جمله مدلهایی که در اصل در ایالات متحده تولید شدهاند، را برای سپاه پاسداران ایران ساخته و تعمیر اساسی کرده است.