مطهره گونهای: حضور پررنگ زنان در خیابانها ادامه مییابد
اعتراضات بار دیگر خیابانهای چندین شهر ایران را به صحنه حضور معترضان تبدیل کرده است؛ حضوری که اینبار هم نقش زنان در آن پررنگ توصیف میشود؛ زنانی که با وجود فشارهای امنیتی و خطر بازداشت، در صف نخست تجمعها دیده میشوند. مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی که سالها تجربه حضور در جنبشهای اعتراضی و فعالیت مدنی دارد، میگوید آنچه امروز در خیابانها دیده میشود، تداوم مطالبهگری نسلی است که هزینه سرکوب را میشناسد اما عقبنشینی نمیکند. مطهره گونهای، ابتدا از حالوهوای اعتراضات و تجربه زنان معترض در خیابانها میگوید: