تعرض مأموران امنیتی به یک بیمارستان سینا در تهران، چند روز بعد از یورش به بیمارستان ایلام، با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است.

این تعرض در روز سه‌شنبه ۱۶ دی در شرایطی صورت گرفت که پس از حمله نیروهای نظامی و انتظامی به بیمارستان «امام خمینی» ایلام برای بازداشت معترضان زخمی، رئیس‌جمهور و وزرای بهداشت و کشور کابینۀ او وعدهٔ بررسی این موضوع را داده بودند.

محمد رسول شیخی‌زاده، نمایندۀ کردستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در واکنش به حمله و تعرض به دو بیمارستان ایلام و سینا در تهران گفته است این کمیسیون «حتماً از نیروهای امنیتی و انتظامی در این باره توضیح خواهد خواست و دستگاه قضایی هم باید به این موضوع ورود کند».

ویدئوها و تصاویر متعددی از محاصره و شلیک گاز اشک‌آور به بیمارستان سینا در تهران که در نزدیکی بازار تهران قرار دارد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

کانال وحیدآنلاین نیز ویدئویی با این توضیح منتشر کرده که «مأموران در بیمارستان رو بستند. صدای شلیک شنیده می‌شه».

در این ویدئو صدای تیراندازی شنیده می‌شود و معترضان از کوچۀ کنار بیمارستان سینا در منطقۀ حسن‌آباد تهران در حالی که شعار می‌دهند، در حال فرار هستند.

حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکۀ ایکس، با بازنشر ویدئوی شلیک گاز اشک‌آور به بیمارستان سینا، نوشته است «این الگو در هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مکان‌هایی که برای درمان و پناه دادن بیماران ساخته شده‌اند، وحشی‌گری و بی‌توجهی رژیم جمهوری اسلامی به اصول ابتدایی شرافت انسانی را نشان می‌دهد.»

در این پُست آمده که «مراکز درمانی نباید هدف قرار گیرند و ایالات متحده این حملات را محکوم می‌کند و از رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد ظلم به ایرانیان را متوقف کند.»

شماری از چهره‌های سیاسی و وکلا نیز به‌دلیل این حمله، انتقادهای تندی متوجه پزشکیان کرده‌اند و از «بی‌عملی» او نوشته‌اند.

کاربران بسیاری نیز از شکسته‌شدن «حرمت» بیمارستان‌ها از سوی مأموران حکومتی انتقاد کرده و این اقدام را «جنایت جنگی» نامیده‌اند.

با این حال، وب‌سایت نورنیوز به نقل از مسئولان بیمارستان سینا مدعی شده که پرتاب گاز اشک‌آور ظهر روز سه‌شنبه ۱۶ دی که «در کوچه منتهی به بیمارستان رخ داده، نه از سمت پلیس، بلکه از طرف معترضان بوده است».

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تأیید درگیری میان برخی معترضان و نیروهای انتظامی در معابر اطراف و مقابل این بیمارستان، اعلام کرده که «در فرآیند متفرق‌سازی جمعیت، گاز اشک‌آور در کوچه جنب بیمارستان به‌کار رفته است. در مواجهه با گاز اشک‌آور، واکنش طبیعی معترضین، دور کردن آن از محل تجمع است و در نتیجه، به‌صورت ناخواسته، برخی از این مواد به سمت فضای بیمارستان پرتاب شده است.»

فرماندهی نیروی انتظامی هنوز هیچ توضیحی در مورد حمله به بیمارستان ایلام و تعرض به بیمارستان سینا در تهران نداده است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار جلوگیری از «شکل‌گیری تجمع، درگیری یا هرگونه اقدام تنش‌زا در اطراف مراکز درمانی» شده است.

درگیری‌های روز سه‌شنبه در تهران پس از تجمع گستردۀ بازاریان در چند نقطه تجاری در مرکز و جنوب‌غرب پایتخت در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش دوباره قیمت ارز و با شعارهایی علیه حکومت صورت گرفت اما همچون دیگر تجمعات اعتراضی در روزهای اخیر با مقابلهٔ مأموران حکومتی مواجه شد.

با این حال، رسانه‌های حکومتی بار دیگر مدعی شدند «این اعتراضات صنفی با حضور برخی هسته‌های خشن به حاشیه کشیده شد».