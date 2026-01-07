علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۱۱ روز اخیر یک بار در جمع هوادارانش حاضر شد و دربارهٔ اعتراضات سخنرانی کرد. به‌رغم این‌که او در سخنرانی روز ۱۳ دی خود میان معترضان در بازار و سایر معترضان تفاوت قائل شد و گفت که «اغتشاشگران» باید سر جای خود نشانده شوند، اما از میزان اعتراضات کاسته نشد و شهرهای دیگری نیز شاهد حضور مردم و سرداده شدن شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بود. در چنین فضایی بسیاری می‌پرسند که رهبر جمهوری اسلامی در این روزها به چه می‌اندیشد و تا کجا قرار است رویهٔ همیشگی خود را در قبال معترضان ادامه دهد؟ محمدجواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به این پرسش پاسخ می‌دهد.