یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴ تهران ۰۷:۵۷

فرسایش طبقهٔ متوسط و بازتاب آن در اعتراضات ایران در گفت‌وگو با حسین قاضیان

تداوم بحران‌های اقتصادی و معیشتی در ایران و گسترش اعتراضات اخیر، بار دیگر توجه‌ها را به نقش و جایگاه طبقهٔ متوسط جلب کرده است؛ طبقه‌ای که زمانی موتور مطالبات مدنی و سیاسی تلقی می‌شد، اما امروز بسیاری از پژوهشگران از فرسایش اقتصادی، بحران هویتی و حتی سقوط بخش‌هایی از آن به فرودستی سخن می‌گویند. طبقهٔ متوسط ایران امروز چه جایگاهی در ساختار اجتماعی دارد و در اعتراضات اخیر چه نقشی ایفا کرده است. حسین قاضیان، جامعه‌شناس در آمریکا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.

