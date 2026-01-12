حمله احتمالی آمریکا در پاسخ به قتل معترضان در ایران؛ سرنوشت جمهوری اسلامی

در حالیکه برخی روزنامهها و رسانههای جهانی در روزهای اخیر خبر دادهاند که رئیسجمهوری آمریکا در جریان گزینههای مرتبط با حمله نظامی احتمالی به ایران قرار گرفته، اما هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. مقامهای آگاه میگویند که او بهطور جدی در حال بررسی تأیید حمله است. همزمان رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که با افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران، ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آمادهباش قرار گرفته است.
در مورد حمله احتمالی آمریکا به ایران، الهه روانشاد، تحلیل علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بینالمللی بحران در ژنو را جویا شده است.