.
نامه به ترامپ برای «شکستن تابوی درخواست کمک خارجی» در گفتوگو با محسن مخملباف
گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، نامهای منتشر کردهاند. در این نامه، امضاکنندگان از آقای ترامپ خواستهاند با اقدام علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، به وعده خود برای یاری رساندن به معترضان در ایران عمل کند. این نامه را هفت چهره سیاسی، مدنی و فرهنگی امضا کردهاند: محمدجواد اکبرین روحانی پیشین و دینپژوه، نازنین انصاری مدیرمسئول کیهان لندن، فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران، یزدان شهدایی سخنگوی شورای ملی گذار، شیرین عبادی نخستین برندهٔ ایرانی جایزه صلح نوبل، محسن مخملباف نویسنده و کارگردان، و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان ایران. محسن مخملباف فیلمساز ساکن لندن در برنامه رادیویی پاراگراف اول درباره دلایلش از امضا کردن این نامه میگوید.