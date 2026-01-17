.
پس زدن بیصدایی جامعهٔ ایران؛ نه به بازتولید خشونت
پرستو فروهر، چهرهٔ سرشناس دادخواه که در آلمان زندگی میکند، در نوشتاری تازه با عنوان از «کاش تا کشتار» به اعتراضهای جاری در ایران واکنش نشان داده است. خانم فروهر در گفتوگو با برنامهٔ رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا از مسئولیتپذیری و مبارزهٔ خشونتپرهیز در شرایطی میگوید که سرکوب اعتراضها و فضای پلیسی نفس جامعه مدنی در ایران را تنگ کرده است. او ابتدا به این پرسش پاسخ میدهد که چرا از پاییز ۷۷ که قتلهای زنجیرهای رخ داد و تجربهٔ دولت اصلاحات در ایران وجود داشت، مای جمعی ایرانیان نتوانستند چرخهٔ خشونت سیاسی و حکومتی را در ایران متوقف کنند.