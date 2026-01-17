نامه مشترک هفت حزب سیاسی کردستان ایران به جامعه جهانی درباره اعتراضات دی ۱۴۰۴
هفت حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران در نامهای سرگشاده به جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ متهم کردند. این احزاب از جامعه جهانی خواستهاند تا جمهوری اسلامی را «با توجه به وضعیت موجود و عدم پایبندی به هیچ قانون و اصل جهانی» متوقف کنند. حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کومله زحمتکشان کردستان، حزب آزادی کردستان (پاک) و سازمان خبات کردستان ایران امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند. رادیو فردا درباره محتوای این بیانیه و احزاب و سازمانهای امضاکنندهٔ آن با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، گفتوگو کرده است.