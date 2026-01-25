خشونت عریان حکومت در سرکوب اعتراضات در ایران، آن‌گونه که می‌بینیم و می‌شنویم، اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته است. از طرف دیگر، دسترسی به اینترنت هرچند به‌طور خیلی محدود میسر شده و مردم به‌مرور با ابعاد خشونت عریانی مواجه و آشنا می‌شوند که بر معترضان و مردم ایران رفته است. در این باره با آناهیتا بصیرنیا، روان‌پزشک، در آمریکا گفت‌وگو کرده‌ایم. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده است که مواجهه با خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت را چگونه باید مدیریت کرد؟