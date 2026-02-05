لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۵۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

روایتی از کشته شدن علی‌اصغر استخر، جوان معترض در بهارستان اصفهان

روایتی از کشته شدن علی‌اصغر استخر، جوان معترض در بهارستان اصفهان
Embed
روایتی از کشته شدن علی‌اصغر استخر، جوان معترض در بهارستان اصفهان

No media source currently available

0:00 0:05:55 0:00
لینک مستقیم

علی‌اصغر استخر ۲۶ ساله و یکی از کشته شده‌های اعتراض خونبار دی‌ماه امسال است که شامگاه ۱۹ دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار‌ گرفت و ناپدید شد و هفت روز بعد پیکر بی‌جانش را به خانواده او تحویل دادند. در گفت‌وگو با یکی از نزدیکان علی‌اصغر استخر درباره این جانباخته‌ ۱۹ دی ۱۴۰۴ و چگونگی کشته‌شدنش گزارشی تهیه کردیم که برای حفظ امنیت و هویت گفت‌وگو شونده، صدای او تغییر کرده‌است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG