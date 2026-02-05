روایتی از کشته شدن علیاصغر استخر، جوان معترض در بهارستان اصفهان
علیاصغر استخر ۲۶ ساله و یکی از کشته شدههای اعتراض خونبار دیماه امسال است که شامگاه ۱۹ دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ناپدید شد و هفت روز بعد پیکر بیجانش را به خانواده او تحویل دادند. در گفتوگو با یکی از نزدیکان علیاصغر استخر درباره این جانباخته ۱۹ دی ۱۴۰۴ و چگونگی کشتهشدنش گزارشی تهیه کردیم که برای حفظ امنیت و هویت گفتوگو شونده، صدای او تغییر کردهاست.
از همین مجموعه
-
-
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-