پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۰۲

هدف وکلای «یک کلمه» در دیوان کیفری بین‌المللی؛ گفت‌وگو با نازلی صدقی

شبکۀ وکلای «یک کلمه» در کانادا از ثبت شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران خبر داد. این شکایت بر مستندسازی موارد متعدد «ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اخیر» تمرکز دارد. درباره ثبت این شکایت هانا کاویانی با نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یک کلمه» ساکن تورنتو گفت‌وگو کرده است

