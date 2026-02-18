دومین روز مذاکرات صلح اوکراین در ژنو؛ زلنسکی از فشارها برای امتیازدهی انتقاد کرد

رئیس‌جمهور اوکراین، همزمان با آغاز دومین روز مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در ژنو، گفت این‌که رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور علنی از اوکراین، و نه روسیه، می‌خواهد برای دستیابی به طرح صلح در مذاکرات امتیاز بدهد، «منصفانه نیست».

ولودیمیر زلنسکی در گفت‌وگو با وب‌سایت آمریکایی اکسیوس که روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن منتشر شد، همچنین گفت هر طرحی که اوکراین را ملزم کند سرزمینی را که روسیه در منطقهٔ دونباس در شرق این کشور تصرف نکرده واگذار کند، در صورت برگزاری همه‌پرسی از سوی مردم اوکراین رد خواهد شد.

مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا در سوئیس در حالی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، طی روزهای اخیر دو بار گفته است که این اوکراین و زلنسکی هستند که باید برای موفقیت گفت‌وگوها اقداماتی انجام دهند.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، اعلام کرد نخستین روز این دور از مذاکرات «به پیشرفت‌های معناداری» در جهت توقف جنگ منجر شده است. او در شبکه ایکس نوشت هر دو طرف توافق کرده‌اند رهبران خود را در جریان روند گفت‌وگوها قرار دهند و به تلاش برای دستیابی به توافق ادامه دهند.

رستم عمروف، مذاکره‌کنندهٔ ارشد اوکراین و رئیس شورای امنیت و دفاع ملی این کشور، نیز گفت گفت‌وگوها بر «مسائل عملی و سازوکار راه‌حل‌های احتمالی» متمرکز بوده و هیئت اوکراینی بدون «انتظار بیش از حد» در مذاکرات شرکت کرده است.

مقام‌های روسیه به‌طور رسمی درباره مذاکرات اظهارنظر نکردند، اما رسانه‌های روسی به نقل از یک منبع گزارش دادند که گفت‌وگوهای روز سه‌شنبه شش ساعت طول کشیده و «بسیار پرتنش» بوده است.

منابعی در واشینگتن به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا به‌عنوان ناظر در مذاکرات حضور داشته‌اند.

زلنسکی روز سه‌شنبه در پیام روزانهٔ خود تأکید کرد مذاکره‌کنندگان اوکراین باید دربارهٔ حملات هوایی اخیر روسیه پرسش‌هایی مطرح کنند، به‌ویژه از طرف آمریکایی که پیش‌تر از دو طرف خواسته بود از انجام حملات خودداری کنند.

او گفت اوکراین آماده است برای دستیابی به «توافقی شایسته» برای پایان جنگ به‌سرعت حرکت کند و افزود: «پرسش این است که روس‌ها دقیقاً چه می‌خواهند؟»

این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که حملات روسیه به اهدافی در سراسر اوکراین ادامه دارد. ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه بیش از ۴۲۰ پهپاد و موشک به نقاط مختلف کشور شلیک کرده است. مقام‌های اوکراینی از زخمی شدن غیرنظامیان در بندر اودسا در ساحل دریای سیاه و شهر سومی در شمال این کشور خبر دادند. شرکت انرژی اوکراینی «دونباس‌انرگو» نیز اعلام کرد سه تن از کارکنانش در حمله یک پهپاد به خودروی حامل آنان کشته شدند.

در مقابل، گزارش‌هایی از وقوع انفجار در یک تأسیسات نظامی در شهر سرتولوو در منطقه لنینگراد در شمال روسیه منتشر شده که دست‌کم دو کشته بر جا گذاشته است. همچنین مقام‌های منصوب مسکو در شهر بندری سواستوپل در کریمه از سرنگونی بیش از ۲۴ پهپاد در جریان یکی از طولانی‌ترین حملات اخیر خبر دادند.

دیدارهای ژنو یک هفته پیش از چهارمین سالگرد آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ برگزار می‌شود؛ جنگی که به گفته منابع مختلف حدود دو میلیون کشته و زخمی در هر دو طرف بر جای گذاشته است.

تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به این مناقشه بیش از هر زمان دیگری از ماه‌های نخست پس از آغاز جنگ پیشرفت کرده، اما روسیه همچنان از مواضع سخت‌گیرانهٔ خود عقب‌نشینی نکرده است.

از جمله خواسته‌های مسکو، واگذاری بخش‌هایی از منطقهٔ دونباس است که هنوز در کنترل اوکراین قرار دارد. در مقابل، کی‌یف از آمریکا و متحدان اروپایی خواسته است تضمین‌های امنیتی قاطع و الزام‌آور برای جلوگیری از هرگونه حمله احتمالی آینده روسیه ارائه دهند.

این دور از مذاکرات پس از دو مرحله گفت‌وگو با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی برگزار می‌شود که بدون دستیابی به پیشرفت عمده پایان یافت.