اندرو، برادر پادشاه بریتانیا، به ظن «سوءرفتار در زمان تصدی مقام رسمی» بازداشت شد

پلیس بریتانیا اعلام کرد اندرو مونتباتن وینزور، برادر پادشاه بریتانیا که پیشتر با عنوان «شاهزاده اندرو» شناخته میشد، به ظن «سوءرفتار در زمان تصدی مقام رسمی» و در ارتباط با فعالیتهایش در دوران مأموریت بهعنوان نمایندهٔ تجاری این کشور بازداشت شده است.
بر اساس گزارش رسانههای بریتانیا در روز پنجشنبه ۳۰ بهمن، این پرونده به ادعاهایی مربوط است که میگویند او در دوران فعالیتش بهعنوان نماینده ویژه بریتانیا در امور تجارت و سرمایهگذاری، اسنادی را که احتمالاً محرمانه بودهاند، در اختیار جفری اپستین، مجرم محکومشدهٔ جرایم جنسی، قرار داده است.
اندرو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ نمایندهٔ ویژهٔ دولت بریتانیا در امور تجارت و سرمایهگذاری بود.
اندرو مونتباتن وینزور، برادر کوچکتر چارلز سوم و پسر دوم ملکه الیزابت دوم، که امروز ۶۶ساله میشود، در سالهای اخیر بهدلیل ارتباط با جفری اپستین و اتهامات سوءاستفاده جنسی با فشارهای گستردهای روبهرو بوده است. او همواره این اتهامات را رد کرده است.
پادشاه بریتانیا آبان ماه امسال با خلع عنوان «شاهزاده» از برادر کوچکتر خود و سلب القاب سلطنتیاش، او را از انجام وظایف رسمی کنار گذاشت.
کاخ باکینگهام در بیانیهای اعلام کرده بود این تصمیم برای فاصلهگذاری خانوادهٔ سلطنتی از او به دلیل ارتباطش با پرونده جفری اپستین اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، او از این پس با نام اندرو مونتباتن ویندزور شناخته میشود.
کاخ باکینگهام همچنین به او دستور داد اقامتگاه خود در «رویال لاج» در املاک ویندزور را ترک کند و به محل اقامت دیگری در املاک سندرینگهام در شرق انگلستان نقل مکان کند. این اقدام یکی از جنجالیترین تصمیمها علیه یک عضو خانواده سلطنتی در تاریخ معاصر بریتانیا توصیف شده است.
اندرو پیشتر بهعنوان افسر نیروی دریایی بریتانیا شناخته میشد و در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جنگ فالکلند میان بریتانیا و آرژانتین خدمت کرده بود، اما بعدها در پی اتهامات سوءرفتار جنسی از تمامی وظایف سلطنتی کنارهگیری کرد و از حمایتهای رسمی خاندان سلطنتی محروم شد.
یکی از جنجالیترین پروندههای مرتبط با او به شکایت ویرجینیا جوفری، از قربانیان جفری اپستین، مربوط میشود. این زن در شکایت خود مدعی شده بود در نوجوانی چند بار با اندرو رابطه جنسی داشته است. اندرو این ادعاها را رد کرد و این پرونده در سال ۲۰۲۲ با مصالحه خارج از دادگاه، بدون پذیرش مسئولیت از سوی او، پایان یافت.
بازداشت او تازهترین تحول در مجموعه بحرانهایی است که طی سالهای گذشته جایگاه عمومی اندرو مونتباتن ویندزور و رابطهٔ او با خانوادهٔ سلطنتی بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است.