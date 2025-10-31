پادشاه بریتانیا عنوان سلطنتی را از برادرش اندرو خلع و او را از عمارتش اخراج کرد

پادشاه بریتانیا با خلع عنوان «شاهزاده» از برادر کوچکتر خود، اندرو، بهدلیل اتهامات مربوط به سوءاستفادۀ جنسی، او را مجبور به ترک خانهاش در «رویال لاج» ویندزور کرد.
در بیانیۀ روز پنجشنبه هشتم آبان کاخ باکینگهام آمده که این تصمیم چارلز سوم برای فاصلهگذاری خانوادۀ سلطنتی از او به دلیل ارتباطش با پروندۀ جفری اپستین انجام شده است.
اندرو، ۶۵ ساله، برادر کوچکتر چارلز و پسر دوم ملکه الیزابت، در سالهای اخیر هم بهدلیل رفتارش و هم به دلیل ارتباط با جفری اپستین، سرمایهدار آمریکاییِ محکوم به کودکآزاری، تحت فشار فزایندهای قرار گرفته بود.
با آنکه او اوایل ماه جاری میلادی مجبور شد از عنوان «دوک یورک» که مادرش به او اعطا کرده بود، استفاده نکند، اما حالا چارلز اقدامات خود علیه اندرو را تشدید کرده و تمام القاب او را سلب کرده است، به طوری که او از این پس به نام اندرو مونتباتن ویندزور شناخته میشود.
بیانیه کاخ باکینگهام اعلام کرد که اخطار رسمی به اندرو ابلاغ شده تا اجارۀ عمارت رویال لاج خود در املاک ویندزور، در غرب لندن، را واگذار کند و به اقامتگاه خصوصی جایگزین در املاک سندرینگهام در شرق انگلستان نقلمکان کند.
به نوشتۀ رویترز، تصمیم پادشاه، که همچنان تحت درمان منظم سرطان قرار دارد، یکی از جنجالیترین اقدامات علیه یک عضو خانواده سلطنتی در تاریخ مدرن بریتانیا به شمار میرود.
کاخ باکینگهام ضمن همدردی با قربانیان سوءاستفاده اعلام کرد اقدامات تنبیهی علیه اندرو، علیرغم اینکه او اتهامات علیه خودش را رد میکند، «ضروری» تلقی میشود و «پادشاه و ملکه همواره همدردی و حمایت کامل خود را با قربانیان هرگونه سوءاستفاده ابراز میدارند».
اندرو پیش از این بهعنوان یک افسر نیروی دریایی جذاب شناخته میشد و در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جنگ فالکلند با آرژانتین در ارتش خدمت کرد. اما بعدها مجبور شد بهدلیل اتهامات سوءرفتار جنسی که همیشه رد کرده، از همۀ وظایف سلطنتی استعفا کند و از حمایتهای سلطنتی محروم شود.
یکی از جنجالیترین ماجراهای او در ارتباط با ویرجینیا جوفری از قربانیان جفری اپستین است. این زن در خاطرات خود نوشته در نوجوانی سه بار با اندرو رابطۀ جنسی داشته است.
این زن ۴۱ سالۀ آمریکایی-استرالیایی اردیبهشت امسال خودکشی کرد. اندرو همواره اتهامات علیه خود در این پرونده را رد کرده است.
تصمیم به اجبار اندرو به ترک ویندزور نیز پس از گزارش روزنامهها مبنی بر عدم پرداخت اجاره عمارت ۳۰ اتاقهاش به مدت دو دهه، پس از پرداخت اولیه برای بازسازی، خبرساز شد.
در یک دخالت نادر سیاسی در امور خانوادۀ سلطنتی، کمیتۀ پارلمانی بریتانیا روز چهارشنبه سؤال کرد که آیا اندرو هنوز باید در این خانه زندگی کند؟
پیش از این نیز در سال ۱۹۳۶، ادوارد هشتم، تنها کمی بیش از یک سال پس از به قدرت رسیدن، مجبور به کنارهگیری از تاجوتخت شد تا بتواند با یک زن مطلقۀ آمریکایی ازدواج کند. او عنوان دوک ویندزور را حفظ کرد اما از بریتانیا تبعید شد.