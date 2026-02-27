لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۰۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

از «فریب‌خورده» تا «محارب»؛ روایت حاکمیت از چهار دهه اعتراض در ایران

از «فریب‌خورده» تا «محارب»؛ روایت حاکمیت از چهار دهه اعتراض در ایران
Embed
از «فریب‌خورده» تا «محارب»؛ روایت حاکمیت از چهار دهه اعتراض در ایران

No media source currently available

0:00 0:17:25 0:00
لینک مستقیم

از دهه ۶۰ تا امروز، ایران بارها شاهد اعتراضات گسترده بوده است؛ اعتراضاتی که هر بار با ادبیاتی مشخص از سوی حاکمیت توصیف شده‌اند. از «ضدانقلاب» و «محارب» تا «اغتشاشگر» و «فریب‌خورده»، واژگانی که نه‌تنها معترضان را تعریف کرده، بلکه چارچوب رسمی مواجهه با اعتراض را نیز شکل داده است. این گزارش، سیر این نام‌گذاری‌ها را در سخنان رهبر و رؤسای‌جمهور وقت در جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بررسی می‌کند.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG