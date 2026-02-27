از «فریبخورده» تا «محارب»؛ روایت حاکمیت از چهار دهه اعتراض در ایران
از دهه ۶۰ تا امروز، ایران بارها شاهد اعتراضات گسترده بوده است؛ اعتراضاتی که هر بار با ادبیاتی مشخص از سوی حاکمیت توصیف شدهاند. از «ضدانقلاب» و «محارب» تا «اغتشاشگر» و «فریبخورده»، واژگانی که نهتنها معترضان را تعریف کرده، بلکه چارچوب رسمی مواجهه با اعتراض را نیز شکل داده است. این گزارش، سیر این نامگذاریها را در سخنان رهبر و رؤسایجمهور وقت در جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بررسی میکند.
از همین مجموعه
-
اسفند ۰۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اسفند ۰۷, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
اسفند ۰۷, ۱۴۰۴
رشید مظاهری؛ دروازهبانی که خامنهای را «شیطان» خواند
-
اسفند ۰۷, ۱۴۰۴
خانوادههایی که با هم به خیابان رفتند و بازنگشتند
-
اسفند ۰۶, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰