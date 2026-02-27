از دهه ۶۰ تا امروز، ایران بارها شاهد اعتراضات گسترده بوده است؛ اعتراضاتی که هر بار با ادبیاتی مشخص از سوی حاکمیت توصیف شده‌اند. از «ضدانقلاب» و «محارب» تا «اغتشاشگر» و «فریب‌خورده»، واژگانی که نه‌تنها معترضان را تعریف کرده، بلکه چارچوب رسمی مواجهه با اعتراض را نیز شکل داده است. این گزارش، سیر این نام‌گذاری‌ها را در سخنان رهبر و رؤسای‌جمهور وقت در جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بررسی می‌کند.