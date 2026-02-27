کمپانی پارامونت اسکای‌دنس، پس از ماه‌ها رقابت فشرده، در نهایت با ارائه پیشنهادی بالاتر، نتفلیکس را از خرید شرکت «وارنر برادرز دیسکاوری» کنار زد و به توافقی برای تصاحب این غول رسانه‌ای هالیوود دست یافت.

بر اساس گزارش‌هایی که شامگاه پنجشنبه ۷ اسفند منتشر شد‌، نتفلیکس، بزرگ‌ترین سکوی جهانی پخش آنلاین فیلم و سریال که آذرماه امسال اعلام کرده بود شرکت برادران وارنر را می‌خرد، رسماً از افزایش قیمت پیشنهادی خودداری کرد و از ادامهٔ رقابت برای تصاحب وارنر برادرز کنار کشید.

بر اساس اعلام وارنر برادرز، پیشنهاد اصلاح‌شدهٔ پارامونت ۳۱ دلار به‌ازای هر سهم است که ارزش کل این معامله را به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۱ میلیارد دلار می‌رساند، در حالی که پیشنهاد نهایی نتفلیکس حدود ۲۸ دلار به‌ازای هر سهم بود و ارزش آن حدود ۸۳ میلیارد دلار برآورد می‌شد.

با انصراف نتفلیکس، هیئت‌مدیره وارنر برادرز دیسکاوری باید قرارداد قبلی با این شرکت را فسخ و پیشنهاد پارامونت را تصویب کند.

دیوید زاسلاو، مدیرعامل وارنر برادرز دیسکاوری، در بیانیه‌ای اعلام کرد ادغام با پارامونت «ارزش چشمگیری برای سهام‌داران ایجاد خواهد کرد» و ابراز امیدواری کرد که ترکیب دو شرکت بتواند در عرصهٔ روایت‌گری جهانی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که نتفلیکس در آذرماه گذشته اعلام کرده بود قصد دارد وارنر برادرز دیسکاوری، از جمله استودیوهای فیلم‌سازی و تلویزیونی و همچنین زیرشاخه‌های آنلاین آن مانند اچ‌بی‌او و اچ‌بی‌او مکس را خریداری کند. ارزش این معامله‌ در آن زمان نیز حدود ۸۳ میلیارد دلار برآورد شده بود.

با این حال، در رقابت جدید، پارامونت با حمایت مالی «الیسون تراست» و پشتیبانی لری الیسون، میلیاردر آمریکایی و از بنیانگذاران اوراکل، پیشنهاد خود را افزایش داد و در نهایت نتفلیکس اعلام کرد با توجه به قیمت پیشنهادی جدید، این معامله دیگر «از نظر مالی جذاب نیست».

رویترز گزارش داده است که خانواده الیسون، که پشتیبان مالی اصلی این معامله به شمار می‌روند، ارتباطاتی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دارند.

پس از انتشار خبر انصراف نتفلیکس، سهام این شرکت بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت که نشان داد بازارهای مالی از تصمیم این شرکت برای پرهیز از ورود به یک رقابت پرهزینه استقبال کرده‌اند.

نگرانی‌های ضدانحصار

در صورت نهایی‌شدن این معامله، دو استودیوی بزرگ هالیوود و دو سکوی بزرگ پخش آنلاین یعنی «اچ‌بی‌او مکس» و «پارامونت پلاس» زیر یک چتر قرار خواهند گرفت. همچنین شبکه‌های خبری سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس نیز در یک مجموعهٔ واحد ادغام می‌شوند.

چنین تمرکز گسترده‌ای در صنعت سرگرمی و رسانه احتمالاً با بررسی دقیق نهادهای ضدانحصار در آمریکا و اروپا روبه‌رو خواهد شد.

تحلیلگران مؤسسه «تی‌دی کوون» در یادداشتی نوشته‌اند: «با توجه به فضای سیاسی فعلی، به نظر می‌رسد تأیید از سوی نهادهای فدرال محتمل باشد؛ اما بسیار محتمل است که برخی نهادهای ایالتی به‌ویژه دادستان کل کالیفرنیا تلاش کنند این معامله را به چالش بکشند.»

آن‌ها همچنین احتمال ورود نهادهای نظارتی اروپایی به بررسی این ادغام را مطرح کرده‌اند.

راب بونتا، دادستان کل ایالت کالیفرنیا و عضو حزب دموکرات، اعلام کرد «این دو غول هالیوود هنوز از بررسی‌های نظارتی عبور نکرده‌اند. وزارت دادگستری کالیفرنیا یک تحقیق باز در دست دارد و ما در بررسی خود قاطع خواهیم بود.»

بر اساس قوانین آمریکا، ایالت‌ها اختیار دارند برای جلوگیری از اجرای یک معامله بزرگ به دادگاه مراجعه کنند، هرچند وزارت دادگستری ایالات متحده از نظر منابع و اختیارات نقش پررنگ‌تری در پرونده‌های ضدانحصار دارد.

در همین حال، سناتورهای دموکرات الیزابت وارن، برنی سندرز و ریچارد بلومنتال نیز نسبت به پیامدهای این ادغام ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که روند تأیید آن نباید تحت تأثیر جانبداری سیاسی قرار گیرد.

به این ترتیب، هرچند پارامونت در رقابت مالی با نتفلیکس پیروز شده، اما مسیر نهایی‌شدن این معامله همچنان از فیلترهای حقوقی و سیاسی پیچیده‌ای عبور خواهد کرد.

راب بونتا، دادستان کل ایالت کالیفرنیا، اعلام کرده که این معامله هنوز «قطعی» نیست و بررسی‌های حقوقی در این ایالت ادامه دارد.

این در حالی است که پارامونت برای کاهش ریسک‌های نظارتی، مبلغ جریمه فسخ قرارداد در صورت رد شدن معامله از سوی نهادهای قانونی را به هفت میلیارد دلار افزایش داده و پذیرفته است ۲.۸ میلیارد دلار هزینه فسخ توافق قبلی وارنر برادرز دیسکاوری با نتفلیکس را نیز پرداخت کند.