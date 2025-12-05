نتفلیکس، شرکت فیلم‌سازی برادران وارنر را که یکی از شناخته‌شده‌ترین کمپانی‌های فعال در سینمای هالیوود است، و زیرشاخه‌های آنلاین آن ازجمله اچ‌بی‌او را می‌خرد.

غول تولید و نمایش آنلاین این موضوع را روز جمعه چهاردهم آذرماه اعلام کرد.

مراحل خرید و ادغام کامل «برادران وارنر» در نتفلیکس بین ۱۲ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید و شیوهٔ خرید هم به شکل ترکیبی از پول نقد و بازپرداخت ارزش سهام خواهد بود.

به این ترتیب، ارزش بخش نقدی معامله ۷۲ میلیارد دلار اعلام شده، اما با احتساب سهام جابه‌جاشده، ارزش نهایی معامله به حدود ۸۳ میلیارد دلار می‌رسد.

این معامله علاوه بر استودیوهای تلویزیونی و فیلم‌سازی برادران وارنر، زیرشاخه‌های آنلاین معروف این شرکت، یعنی HBO و HBO Max را هم شامل می‌شود.

به این ترتیب نزدیک به ۱۳۰ میلیون مشترک خدمات آنلاین برادران وارنر به ۳۰۰ میلیون مشترک نتفلیکس افزوده خواهند شد.

تد ساراندوس، مدیر عامل مشترک نتفلیکس، در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده، با تأکید بر این‌که همواره رسالت این شرکت «سرگرم‌کردن جهانیان» بوده، نوشت «با ترکیب گنجینه خارق‌العاده برادران وارنر، - از آثار کلاسیکی مثل "کازابلانکا" و "همشهری کِین" تا محصولات مدرن و پرمخاطبی مثل "هری پاتر" و "فرندز"- با تولیدات شاخص نتفلیکس همچون "چیزهای عجیب‌" و "بازی مرکب"، خواهیم توانست در این مسیر موفق‌تر باشیم».

تد ساراندوس در ادامه ابراز اطمینان کرد که با ادغام این دو شرکت، مخاطبان به گنجینهٔ بزرگ‌تری «از آنچه عاشقش هستند، دست خواهند یافت» و گام بزرگی در راه تعریف روایت‌گری در قرن آتی برداشته خواهد شد.

نگرانی‌های مرتبط با مقررات ضد انحصار

گرچه بسیاری از علاقمندان فیلم و سرگرمی ممکن است از فرصت دسترسی به مجموعه‌ای بزرگ‌تر و فراگیرتر از آثار مورد علاقه‌شان در یک پلتفرم واحد خشنود باشند، اما این معامله احتمالاً نهادهای مرتبط با اجرای مقررات ضد انحصار در اروپا و آمریکا را به شدت حساس خواهد کرد.

شرکت فیلم‌سازی پارامونت، که روابط نزدیکی هم با دولت فعلی آمریکا دارد، روند این معامله را زیر سؤال برده و آن را «یک‌طرفه به سود نتفلیکس» توصیف کرده بود.

حتی پیش از اعلام جزئیات معامله، برخی اعضای کنگره ایالات متحده، ترکیب نتفلیکس و «برادران وارنر -دیسکاوری» را برای هالیوود و مصرف‌کنندگان «مضر» دانسته بودند.

«سینما یونایتد»، سازمان جهانی تجارت نمایش فیلم، در واکنش به این معامله، آن‌ را «تهدیدی بی‌سابقه» برای سالن‌های سینما در سراسر جهان خواند.

نتفلیکس اما در پاسخ به برخی از این نگرانی‌ها گفته که این ادغام، علاوه بر این‌که فرصت مشترکان برای تماشای آثار مورد علاقه‌شان را افزایش می‌دهد، به افزایش تولید در ایالات متحده و در نتیجه کارآفرینی بیشتر در این کشور منجر خواهد شد و با ایجاد فرصت‌های بی‌نظیر، تعداد بیشتری از دست‌اندرکاران صنعت سینما را به این کشور جذب خواهد کرد.

به‌گفتهٔ برخی ناظران، این اشاره‌ها با گوشه‌چشمی به دیدگاه‌های دولت دونالد ترامپ مطرح شده‌اند.