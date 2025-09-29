رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه هفتم مهر اعلام کرد که بر تمام فیلمهای خارجی تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد، اقدامی بیسابقه که تهدیدی برای مدل تجاری جهانی هالیوود به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام نشاندهندهٔ تمایل دونالد ترامپ به تعمیم سیاستهای تجاری حمایتگرایانه به صنایع فرهنگی است و نوعی بیثباتی را برای استودیوهایی که به شدت به درآمد گیشههای بینالمللی و تولیدات مشترک فرامرزی وابسته هستند، بهدنبال میآورد.
رئیسجمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که فیلمسازی ایالات متحده در حال از دست دادن عرصهٔ رقابت بینالمللی است.
او افزود: «کسبوکار فیلمسازی ما توسط سایر کشورها از ایالات متحده آمریکا دزدیده شده است، درست مانند دزدیدن آبنبات از یک کودک».
معلوم نیست که آقای ترامپ از چه اختیار قانونی برای اعمال تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی بر فیلمهای خارجی استفاده خواهد کرد.
کاخ سفید بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد نحوهٔ اجرای تعرفهها پاسخ نداد. شرکتهای وارنر برادرز دیسکاوری، کامکست، پارامونت اسکایدنس و نتفلیکس نیز بلافاصله به درخواستها پاسخ ندادند.
سهام نتفلیکس در معاملات اولیهٔ روز دوشنبه ۱.۵ درصد کاهش یافت.
رئیسجمهور ایالات متحده اعمال تعرفه بر فیلمهای خارجی را نخستین بار در ماه مه مطرح کرد، اما جزئیات بسیار کمی ارائه داد و مدیران صنعت سرگرمی مطمئن نبودند که آیا این تعرفه شامل کشورهای خاص خواهد شد یا همه واردات.
مدیران استودیوها اوایل امسال به رویترز گفتند با توجه به اینکه فیلمهای جدید اغلب از تولید، تأمین مالی و جلوههای بصری گسترده در چندین کشور استفاده میکنند، از نحوهٔ اجرای تعرفهٔ فیلم «گیج» شدهاند.
این اقدام باعث تردید تحلیلگران حقوقی و تجاری شده است. برخی معتقدند که فیلمها نوعی مالکیت معنوی و بخشی از تجارت جهانی خدمات هستند، حوزهای که ایالات متحده اغلب در آن دست برتر را دارد و این امر سؤالاتی را در مورد مبنای قانونی تعرفهها ایجاد میکند.
تولیدات مشترک با استودیوهای خارجی نیز رایجتر شده است و به تردیدها در مورد نحوهٔ طبقهبندی چنین فیلمهایی میافزاید.