رویدادهای نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران

ایالات متحده و اسرائیل صبح روز شنبه هشتم اسفند با هدف قرار دادن دفتر و محل زندگی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در مرکز تهران، حمله به ایران را آغاز کردند و خواستار سرنگون شدن حکومت تهران شدند.
جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک و پهپاد به سوی اسرائیل و چندین کشور حوزه خلیج فارس به این حملات واکنش نشان داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک پیام ویدئویی گفت این حملات با هدف پایان دادن به یک تهدید امنیتی علیه ایالات متحده و اطمینان از اینکه ایران نتواند سلاح هستهای توسعه دهد انجام شده است.
او همچنین از نیروهای امنیتی ایران خواست سلاحهای خود را بر زمین بگذارند و از ایرانیان دعوت کرد پس از پایان بمباران، دولت را سرنگون کنند و دولت خود را به دست گیرند.
در شبکههای اجتماعی و کانالهای خبری، ویدئوها و گزارشهایی از حملات به نقاط مختلف منتشر شد. از جمله ادعا شد خانه محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین جمهوری اسلامی، در نارمک تهران هدف قرار گرفته است.
همچنین ویدئوهایی با توضیحاتی درباره حمله به «بیت رهبری»، منطقه پارچین و کهریزک تهران منتشر شده است. گزارشهایی نیز از شنیده شدن صدای جنگنده و وقوع چند انفجار در مرکز تهران و نیز انتشار تصاویری از دود و انفجار در نقاط مختلف حکایت داشت. یزد، دزفول، زنجان و گرمدره نیز از شهرهایی هستند که ویدئوهایی از حملات هوایی از آنها منتشر شده است.
رادیو فردا نمیتواند مستقلاً صحت این گزارشها را تأیید کند.
همزمان ویدئوهایی از حملات هوایی به مراکز موشکی و دریایی در چند شهر کشور منتشر شد. تیپ سپاه در میناب استان هرمزگان، نیرویهای هوایی و دریایی کنارک در استان سیستان و بلوچستان و شهر موشکی جم در استان بوشهر ازجمله مراکزی بودهاند که هدف حمله قرار گرفتند.
خبرگزاری ایلنا نیز تأیید کرد که در پی حملات صبح شنبه، چند موشک به مراکز مختلف پایتخت از جمله مرکز شهر تهران اصابت کرده است. علاوه بر تهران، این خبرگزاری از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهایی چون اصفهان، قم و کرمانشاه خبر داد. خبرگزاری ایرنا هم از حمله و انفجار در حاشیه شهر شیراز خبر داد.
جزئیات بیشتری درباره تلفات یا میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اقدام نظامی خود را «عملیات خشم حماسی» نامیده و گزارشها از اسرائیل حاکی از آن است که تعدادی از مقامهای سیاسی و نظامی عالیرتبه در ابتدای حملات هدف قرار گرفتهاند.
دونالد ترامپ: احساس میکنیم گزارشها دربارهٔ کشته شدن خامنهای صحیح است
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه شنبه در گفتوگویی با شبکه انبیسی نیوز دربارهٔ گزارشها مبنی بر اینکه آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شده است، گفت: «ما احساس میکنیم که این یک گزارش صحیح است.»
او اعلام کرد که «بیشتر» مقامهای ارشد ایران «از بین رفتهاند» و گفت: «کسانی که همه تصمیمها را میگیرند، بیشترشان از بین رفتهاند.»
آقای ترامپ پیش از آن نیز در گفتوگوی تلفنی با شبکه ایبیسی نیوز اعلام کرد تعداد زیادی از سران جمهوری اسلامی در جریان حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدهاند.
او در پاسخ به پرسشی دربارهٔ رهبری ایران و اینکه آیا آمریکا معتقد است آنها در حملات کشته شدهاند یا نه، گفت: «بخش زیادی از آن، بله. اما همهاش را نمیدانیم، ولی بخش زیادی از آن همینطور است. حمله بسیار قدرتمندی بود.»
رئیسجمهور آمریکا به شکل مشخص به کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره نکرد و سپس در پاسخ به این سؤال که رهبری بعدی ایران چگونه خواهد بود و آیا فردی مشخص شده است یا نه، بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت: «بله. ما تصور بسیار خوبی داریم.»
رئیسجمهور ایالات متحده همچنین دربارهٔ حمله آمریکا و اسرائیل به ایران ابراز خوشبینی کرد و گفت این عملیات «بسیار خوب پیش میرود.»
در پاسخ به این پرسش که این عملیات چه مدت ادامه خواهد داشت، دونالد ترامپ گفت: «در واقع هر چقدر که ما بخواهیم. اما همین حالا هم خسارت زیادی وارد کرده است. طوری است که آنها عملاً ناتوان شدهاند؛ هر چقدر که ما بخواهیم.»
نتانیاهو: نشانههای زیادی وجود دارد که علی خامنهای زنده نیست
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه شنبه بدون آنکه صراحتاً کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را تأیید کند، گفت نشانههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد علی خامنهای زنده نیست.
او با اشاره به این که اسرائیل مکانی را که خامنهای در آن حضور داشت هدف قرار داد، گفت: «نشانههای بسیاری حاکی از آن هستند که این مستبد دیگر وجود ندارد.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین خبر داد که در حملات این کشور چندین تن از مقامهای ارشد حکومت ایران و چهرههای اصلی دخیل در برنامه هستهای ایران کشته شدهاند و تأکید کرد در روزهای آینده، اسرائیل به هزاران هدف دیگر از حکومت ایران حمله خواهد کرد.
پیش از این عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتوگو با شبکه انبیسی نیوز گفته بود تا جایی که خبر دارد، رهبر و رئیسجمهور ایران زندهاند. او در عین حال کشته شدن دستکم «یکی دو فرمانده» را تأیید کرد، اما نامشان را نگفت.
سپس اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارتخانه، در مصاحبه با شبکه جهانی بیبیسی و در پاسخ به سؤالی دربارهٔ کشته شدن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی گفت: «من در موقعیتی نیستم که چنین ادعاهایی را تأیید کنم.»
او ساعتی بعد در گفتوگویی دیگر گفت که علی خامنهای و مسعود پزشکیان در «صحت و سلامت» هستند.
همچنین گزارشهای متناقضی از کشته شدن برخی اعضای خانواده علی خامنهای منتشر و سپس تکذیب شده است. همچنین عصر روز شنبه برخی رسانههای نزدیک به حکومت ایران نیز از انتشار سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی خبر دادند که این اتفاق رخ نداد.
مقامهای ایرانی این حملات را که سراسر کشور را هدف قرار داد، غیرقانونی توصیف کردهاند.
در پی حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاعرسانی از داخل ایران بهشدت دچار محدودیت شده است.
ایران در واکنش به این حملات، موشکهایی به سوی اسرائیل و همچنین چندین کشور عربی حوزه خلیج فارس که متحد واشینگتن و میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، شلیک کرد.
این حملات با موج محکومیت کشورهای عربی و اروپایی مواجه شده است. برخی تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که مناطق و ساختمانهای مسکونی در بحرین و امارات متحده عبری هدف موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتهاند.
سنتکام: حملات موشکی و پهپادی ایران با موفقیت دفع شد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه شنبه با اشاره به آغاز عملیات نظامی مشترک با اسرائیل علیه ایران اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با موفقیت «صدها حمله موشکی و پهپادی ایران» را دفع کرده است.
سنتکام در بیانیه خود اضافه کرد که هیچ گزارشی از کشته یا مجروح شدن نیروهای آمریکایی وجود ندارد و «خسارت واردشده به تأسیسات آمریکا حداقلی بوده و بر عملیات تأثیری نگذاشته است».
با این حال ایران وعده داده که پاسخ قویتری در راه است. ابراهیم جباری، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت تاکنون تنها از «موشکهای ته انبار» استفاده شده و بهزودی از سلاحهایی رونمایی خواهد شد که غیرقابل پیشبینی هستند.
از سوی دیگر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت حملات ادامهدار اسرائیل به ایران بخشی از یک عملیات «بیسابقه» علیه جمهوری اسلامی است.
ایال زامیر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ما در سطح بالایی از آمادگی عملیاتی، هم در بعد دفاعی و هم تهاجمی، فعالیت میکنیم. اکنون با یک عملیات مهم، سرنوشتساز و بیسابقه برای برچیدن توانمندیهای رژیم تروریستی ایران روبهرو هستیم.»
در ادامه تحولات، ارتش اسرائیل اعلام کرد که از صبح روز شنبه حدود ۲۰۰ جنگنده این کشور در حملات گسترده حدود ۵۰۰ هدف را در داخل ایران مورد اصابت قرار دادند.
در بیانیه ارتش اسرائیل این اقدام «بزرگترین عملیات پروازی تهاجمی در تاریخ نیروی هوایی اسرائیل» خوانده شده است.
در بیانیه منتشرشده آمده که جنگندههای اسرائیلی از ساعات اولیه صبح حملاتی گسترده علیه «سامانههای موشکی و پدافند هوایی» در غرب و مرکز ایران انجام شد.
این در حالی است که حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، مرداد ماه امسال، پس از جنگ ۱۲ روزه، گفته بود «امروز پدافند ما به سطحی از توان عملیاتی رسیده که آمادهٔ مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی است»
هلال احمر ایران: بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدند
سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران شامگاه شنبه اعلام کرد تا به حال بیش از ۲۰۰ نفر در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدهاند.
مجتبی خالدی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفت تا ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه به وقت تهران ۲۰۱ نفر کشته و ۷۴۷ تن دیگر مجروح شدهاند.
رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید یا رد این آمار و همچنین جزئیات آن نیست.
به گفته این سخنگو، ۲۴ استان ایران از آغاز حملات مورد اصابت قرار گرفتهاند و ۲۲۰ تیم عملیاتی هلال احمر مشغول امدادرسانی هستند.
او همچنین از شهروندان خواست «تا شعاع ۱۰۰ متری» از محل اصابتها فاصله خود را حفظ کنند.