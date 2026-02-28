لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۰۹

سناریوهای پیش‌روی ایران و کشورهای عربی پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا

با توجه به حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در چند کشور عربی از جمله، آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها به‌ویژه در عرصه دیپلماسی، امنیت و همکاری منطقه‌ای چگونه خواهد بود؟ و چه سناریوهایی برای تعامل یا تنش میان ایران و این کشورهای عربی محتمل‌تر است؟ در این باره با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در لاهه هلند، گفت‌وگو کرده‌ایم.

