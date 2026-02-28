با توجه به حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در چند کشور عربی از جمله، آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها به‌ویژه در عرصه دیپلماسی، امنیت و همکاری منطقه‌ای چگونه خواهد بود؟ و چه سناریوهایی برای تعامل یا تنش میان ایران و این کشورهای عربی محتمل‌تر است؟ در این باره با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در لاهه هلند، گفت‌وگو کرده‌ایم.