تورج دریایی: عبدالمجید ارفعی روشنگر تاریخ اجتماعی هخامنشیان بود

پیکر عبدالمجید ارفعی در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد. درباره مترجمِ «منشور کورش» و «گِل‌نبشته‌های تخت جمشید»، با تورج دریایی، استاد تاریخ، مطالعات و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، گفتگو کرده‌ایم. تورج دریایی ابتدا در مورد پیشینه دانشگاهی و سابقه آشنایی‌اش با عبدالمجید ارفعی می‌گوید.