تورج دریایی: عبدالمجید ارفعی روشنگر تاریخ اجتماعی هخامنشیان بود
پیکر عبدالمجید ارفعی در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد. درباره مترجمِ «منشور کورش» و «گِلنبشتههای تخت جمشید»، با تورج دریایی، استاد تاریخ، مطالعات و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، گفتگو کردهایم. تورج دریایی ابتدا در مورد پیشینه دانشگاهی و سابقه آشناییاش با عبدالمجید ارفعی میگوید.
از همین مجموعه
-
اسفند ۰۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
اسفند ۰۸, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اسفند ۰۷, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
اسفند ۰۷, ۱۴۰۴
رشید مظاهری؛ دروازهبانی که خامنهای را «شیطان» خواند