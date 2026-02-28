لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۰۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

تأثیرات حمله آمریکا و اسرائیل بر امنیت غذایی مردم

تأثیرات حمله آمریکا و اسرائیل بر امنیت غذایی مردم
Embed
تأثیرات حمله آمریکا و اسرائیل بر امنیت غذایی مردم

No media source currently available

0:00 0:07:04 0:00
لینک مستقیم

با بالا گرفتن درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری‌اسلامی، نگرانی‌ها تنها به امنیت جانی محدود نمی‌شود؛ سایه جنگ خیلی زود بر سفره مردم می‌افتد. از جهش قیمت‌ها و هجوم برای خرید کالاهای اساسی تا اختلال در زنجیره تأمین، اقتصاد اولین حوزه‌ای است که لرزش‌های بحران را احساس می‌کند. در گفت‌وگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، از او پرسیده‌ایم در چنین شرایطی امنیت غذایی و معیشت خانوارها تا چه اندازه در معرض خطر قرار دارد و چه سیاست‌ها و رفتارهایی می‌تواند از یک بحران اقتصادی گسترده‌تر جلوگیری کند؟

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG