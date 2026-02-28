تأثیرات حمله آمریکا و اسرائیل بر امنیت غذایی مردم

با بالا گرفتن درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری‌اسلامی، نگرانی‌ها تنها به امنیت جانی محدود نمی‌شود؛ سایه جنگ خیلی زود بر سفره مردم می‌افتد. از جهش قیمت‌ها و هجوم برای خرید کالاهای اساسی تا اختلال در زنجیره تأمین، اقتصاد اولین حوزه‌ای است که لرزش‌های بحران را احساس می‌کند. در گفت‌وگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، از او پرسیده‌ایم در چنین شرایطی امنیت غذایی و معیشت خانوارها تا چه اندازه در معرض خطر قرار دارد و چه سیاست‌ها و رفتارهایی می‌تواند از یک بحران اقتصادی گسترده‌تر جلوگیری کند؟