یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۰۰:۳۷

میزگرد رادیوفردا؛ آیا اسرائیل جایگزین سیاسی برای ایران دارد؟

میزگرد رادیوفردا؛ آیا اسرائیل جایگزین سیاسی برای ایران دارد؟
میزگرد رادیوفردا؛ آیا اسرائیل جایگزین سیاسی برای ایران دارد؟

میثم بادامچی، کارشناس علوم سیاسی درجمهوری چک، نوید توبیان تحلیلگر سیاسی در اسرائیل و احمد پورمندی کنشگر سیاسی جمهوری‌خواه در آلمان در برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از دلایل، پیامدهای جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران برای آینده سیاسی کشور و اهداف راهبردی احتمالی در گستره آن گفته‌اند.

