میزگرد رادیوفردا؛ آیا اسرائیل جایگزین سیاسی برای ایران دارد؟
میثم بادامچی، کارشناس علوم سیاسی درجمهوری چک، نوید توبیان تحلیلگر سیاسی در اسرائیل و احمد پورمندی کنشگر سیاسی جمهوریخواه در آلمان در برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از دلایل، پیامدهای جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران برای آینده سیاسی کشور و اهداف راهبردی احتمالی در گستره آن گفتهاند.
