وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی احتمال لغو بخشی از تحریم‌های نفتی روسیه است تا در بحبوحهٔ افزایش شدید قیمت جهانی نفت به‌دلیل جنگ در خاورمیانه، عرضه در بازارهای انرژی افزایش یابد.

آقای بسنت روز شنبه ۱۶ اسفند گفت دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی است که بتواند نفت روسیه را که هم‌اکنون در دریا و در مسیر حمل‌ونقل قرار دارد، وارد بازار کند.

او در گفت‌وگو با شبکهٔ فاکس بیزنس گفت «صدها میلیون بشکه نفت تحریم‌شده در دریا وجود دارد» و افزود که با رفع تحریم از این محموله‌ها «می‌توان عرضه ایجاد کرد».

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت واشینگتن در طول درگیری‌های جاری در خاورمیانه به‌طور منظم اقداماتی برای کاهش فشار بر بازار نفت اعلام خواهد کرد، زیرا قیمت بالای نفت برای اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی مشکل‌ساز شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بهای نفت خام در پی جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات تلافی‌جویانهٔ تهران در منطقهٔ خلیج فارس به‌شدت افزایش یافته است.

بهای نفت خام روز جمعه ۱۵ اسفند، پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ گفت تنها «تسلیم بی‌قیدوشرط» ایران می‌تواند به جنگ در خاورمیانه پایان دهد، بیش از هشت درصد افزایش یافت و در مجموع طی هفته نزدیک به ۳۰ درصد بالا رفت.

در همین حال، دولت آمریکا روز پنج‌شنبه به‌طور موقت برخی محدودیت‌های تحریمی را کاهش داد تا امکان فروش نفت روسیه‌ای که در دریا متوقف مانده به به هند فراهم شود.

واشینگتن اعلام کرد این مجوز، که شامل محموله‌هایی از کشتی‌های تحت رژیم‌های مختلف تحریمی نیز می‌شود، تا پایان روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که این اقدامات به معنای تغییر سیاست تحریم‌ها علیه روسیه نیست و تنها محموله‌هایی را شامل می‌شود که پیش از این در مسیر انتقال قرار گرفته‌اند.

در مسکو، کیریل دمیتریف، مشاور اقتصادی کرملین، اعلام کرد که دربارهٔ این موضوع با مقام‌های آمریکایی گفت‌وگو کرده است. او در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت تحریم‌های غرب «برای اقتصاد جهانی زیان‌بار بوده است».

در همین حال، تحولات نظامی در خلیج فارس یکی از عوامل اصلی نگرانی بازارهای انرژی است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد عبور نفتکش‌ها از تنگهٔ هرمز، که یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است، تقریباً متوقف شده. حدود یک‌پنجم نفت و گاز مایع جهان از این گذرگاه عبور می‌کند.

داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تعداد نفتکش‌هایی که روزانه از این تنگه عبور می‌کنند، از ده‌ها کشتی در اواخر فوریه به نزدیک صفر کاهش یافته است.

همزمان با این وضعیت، ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه اهدافی در کشورهای منطقه انجام داده است. از جمله گزارش شده که پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات هدف حمله قرار گرفته و بقایای موشک‌ها و پهپادهای رهگیری‌شده در برخی مناطق ابوظبی و دبی سقوط کرده و به زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب رسانده است.

در عربستان سعودی نیز مقام‌ها اعلام کرده‌اند که میدان نفتی «بری» متعلق به شرکت آرامکو هدف یک حملهٔ پهپادی قرار گرفته، هرچند این پهپاد رهگیری شده و خسارت محدودی بر جای گذاشته است.

همچنین در عمان چند حملهٔ پهپادی به بنادر و نفتکش‌ها گزارش شده که در یکی از آن‌ها یک خدمهٔ کشتی کشته و چند نفر زخمی شدند.

حملات به نفتکش‌ها و تأسیسات انرژی و همچنین تهدید ایران به هدف قرار دادن کشتی‌هایی که از تنگهٔ هرمز عبور کنند، باعث شده صدها کشتی در آب‌های اطراف این گذرگاه متوقف شوند و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر دهند.

افزایش بهای انرژی در هفته‌های اخیر، در پی این تنش‌های نظامی و اختلال در حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس، نگرانی‌ها دربارهٔ کمبود عرضهٔ جهانی انرژی و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی را افزایش داده است.