با تشدید درگیری‌ها در ایران، بازار جهانی نفت و انرژی نیز وارد مرحله‌ای تازه از نگرانی و بی‌ثباتی شده است. حالا با بسته شدن غیررسمی تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، این پرسش مطرح است که ادامهٔ جنگ چه پیامدهایی برای بازار جهانی انرژی، صادرات نفت ایران و توازن اقتصادی در منطقه خواهد داشت. بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، در گفت وگو با رادیوفردا به این سوالات پاسخ داده است.