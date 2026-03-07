لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۰۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

پیامدهای جنگ در خاورمیانه برای بازار جهانی انرژی در گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا

پیامدهای جنگ در خاورمیانه برای بازار جهانی انرژی در گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا
Embed
پیامدهای جنگ در خاورمیانه برای بازار جهانی انرژی در گفت‌وگو با بهزاد احمدی‌نیا

No media source currently available

0:00 0:09:16 0:00
لینک مستقیم

با تشدید درگیری‌ها در ایران، بازار جهانی نفت و انرژی نیز وارد مرحله‌ای تازه از نگرانی و بی‌ثباتی شده است. حالا با بسته شدن غیررسمی تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، این پرسش مطرح است که ادامهٔ جنگ چه پیامدهایی برای بازار جهانی انرژی، صادرات نفت ایران و توازن اقتصادی در منطقه خواهد داشت. بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، در گفت وگو با رادیوفردا به این سوالات پاسخ داده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG